Koronavirüse karşı ruh sağlığınızı korumak için bu uyarılara dikkat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de etki bırakabileceğini ifade eden Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Son günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyanın gündemine oturan koronavirüs hepimizde yoğun bir korku ve kaygı yarattı. Virüsün bulaşıcı olması, tedavisinin henüz bulunamaması ve ölümle sonuçlanabilmesi korkunun esas sebebi. Dünya üzerinde artan vaka sayıları ve ölümler bu hislerimizin sürekli tetiklenmesine sebep oluyor’’ dedi.

'SALGINA KARŞI FARKINDALIĞIMIZI ARTIRMALIYIZ'

Hastalığa yakalanma korkusunun bir süre sonra yoğun strese dönüşerek bağışıklık sistemini etkileyeceğini anlatan Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Virüsün bulaşma korkusu, yüksek düzeyde stres, panik, endişe, gerginlik, huzursuzluk, fobiler, uyku ve beslenme sorunları, obsesif düşünceler belki de son zamanlarda bizi sık sık ziyaret ediyor. Salgının hayatımızda böyle birtakım değişiklikler yaratması, olağanüstü duruma verilen olağan ve sağlıklı tepkilerdir. Ancak hissedilen duygunun şiddeti kontrol edilemez bir hal aldığında sağlıksız bir tablo ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkan tablonun bedenimizi ve ruhumuzu hükmetmemesi için birtakım önlemler almalı, salgına karşı farkındalığımızı artırmalıyız" diye konuştu.