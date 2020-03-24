HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüse karşı ruh sağlığınızı korumak için bu uyarılara dikkat

Koronavirüse karşı ruh sağlığınızı korumak için bu uyarılara dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının insanlar üzerinde yoğun korku ve kaygı yarattığını belirten Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, ruh sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri anlattı.

Koronavirüse karşı ruh sağlığınızı korumak için bu uyarılara dikkat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de etki bırakabileceğini ifade eden Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Son günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyanın gündemine oturan koronavirüs hepimizde yoğun bir korku ve kaygı yarattı. Virüsün bulaşıcı olması, tedavisinin henüz bulunamaması ve ölümle sonuçlanabilmesi korkunun esas sebebi. Dünya üzerinde artan vaka sayıları ve ölümler bu hislerimizin sürekli tetiklenmesine sebep oluyor’’ dedi.

'SALGINA KARŞI FARKINDALIĞIMIZI ARTIRMALIYIZ'

Hastalığa yakalanma korkusunun bir süre sonra yoğun strese dönüşerek bağışıklık sistemini etkileyeceğini anlatan Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Virüsün bulaşma korkusu, yüksek düzeyde stres, panik, endişe, gerginlik, huzursuzluk, fobiler, uyku ve beslenme sorunları, obsesif düşünceler belki de son zamanlarda bizi sık sık ziyaret ediyor. Salgının hayatımızda böyle birtakım değişiklikler yaratması, olağanüstü duruma verilen olağan ve sağlıklı tepkilerdir. Ancak hissedilen duygunun şiddeti kontrol edilemez bir hal aldığında sağlıksız bir tablo ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkan tablonun bedenimizi ve ruhumuzu hükmetmemesi için birtakım önlemler almalı, salgına karşı farkındalığımızı artırmalıyız" diye konuştu.

'YALNIZ OLMADIĞINIZI UNUTMAYIN'

Psikolog Sevgi Umuç ruh sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle temel sağlık ve hijyen kurallarına dikkat etmeli, bu konuda en doğru bilgiye Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarla ulaşmalıyız. Uyku ve beslenme düzenine dikkat ederek bağışıklığımızı güçlü tutmaya çalışmalıyız. Tedbir amaçlı evlerimizde oturmalı, dışarıyla temel ihtiyaçları gidermek dışında gereksiz bağlantı kurmamalıyız. Sosyal mesafeyi koruyarak öpüşmemeye, tokalaşmamaya, sarılmamaya özen göstermeliyiz. Bilinçli önlemler alabilmek, bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için öncelikle durumu kabullenmeliyiz. Evet bir tehlike söz konusu ancak farkında olmadan hastalığa daha yakalanmamışken yakalanmışçasına tepkiler verebiliyoruz. Hayatın durmadığını bir şekilde devam ettiğini unutmamalıyız. Sosyal mesafeyi koruduğumuz, evde kaldığımız şu günlerde iletişim olarak birbirimize en ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Yakınlarımızla sık sık iletişim halinde olup yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi onlarla paylaşmamız bize daha iyi hissettirecektir. İçinde bulunulan süreçte ara ara yalnızlık hisleri bizi yoklayabilir. Bu durumun hepimizin ortak stresi olduğunu, yalnız olmadığımızı sık sık hatırlamalıyız."

'SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT'

Kişilerin tıbbın iyileştirici etkisine güvenmesi ve umutlu olması gerektiğini anlatan Psikolog Umuç, "Sosyal medyada dolaşan haberlerin üzerimizde gerginlik ve stres yarattığı aşikâr. Bilgi kirliliğinin önüne geçerek doğru haber portallarından gündemi takip etmeliyiz. Haberlere baktığımız süre ve sıklığın artması kaygımızın da artmasına neden olabileceğinden bu zamanları gözden geçirip bir sınırlama getirebiliriz. Evde kaldığımız süreyi verimli hale getirip uzun süredir yapmak isteyip de yapamadığımız, bir sebeple ertelediğimiz işlerimizi yapabiliriz. Kitap okumak, film ve dizi seyretmek, müzik dinlemek, resim yapmak gibi sayısız aktivitelerle daha keyifli zaman geçirebiliriz. Fiziksel aktivitede bulunmak kaygımızı hafifletecektir. Spor yapabilir, nefes egzersizleri, meditasyon ve yoga gibi yatıştırıcı etkinliklerle gevşeyebiliriz" önerisinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Çocukların koronavirüs endişeleri nasıl önlenir?Çocukların koronavirüs endişeleri nasıl önlenir?
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs haberleri sağlık haberleri

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

İlginizi Çekebilir

Perakende devinden bazı ürünlere satış sınırlaması

Perakende devinden bazı ürünlere satış sınırlaması

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

70 binde bir görülen Cornelia de Lange sendromuna yakalandı!

70 binde bir görülen Cornelia de Lange sendromuna yakalandı!

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akciğerleri temizleyen detoks kürleri

Akciğerleri temizleyen detoks kürleri

Uzmanından "Sirkeli suyla duş almayın" uyarısı!

Bu şekilde duş almak virüsten korur mu?

Uzmanından evcil hayvan sahiplerine koronavirüs önerileri

Evcil hayvanı olanlar için önemli uyarılar geldi

Çocukların koronavirüs endişeleri nasıl önlenir?

Çocukların koronavirüs endişeleri nasıl önlenir?

Hamileler dikkat! Koronavirüsten korunmada bağışıklık sistemini güçlendirecek 10 doğal yöntem

Hamileler dikkat! Koronavirüsten korunmada mutluluk da etkili

Yerli koronavirüs tanı kiti! 10 ile 20 dakika arasında sonuç veriyor

Yerli tanı kiti! 20 dakikada sonuç veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.