Koronavirüse karşı sağlığınızı korumak için neler yapabilirsiniz?

Evde kalma, el yıkama ve sosyal mesafe önlemleri dışında koronavirüsten korunmanın yollarından biri de sağlıklı kalmak ancak bunun nasıl başarılacağına dair farklı öneriler söz konusu. İngiliz Guardian gazetesi, uzmanlara sordu.

1. Akciğerlerinizi koruyun

Liverpool Tropik Hastalıklar Okulu'ndan enfeksiyon hastalıkları üzerine çalışan öğretim üyesi Tom Wingfield, akciğerlerinize zarar veren her şeyden kaçınmanız gerektiğini söylüyor - sigarayı bırakın ve başkalarının da sigara dumanına maruz kalarak pasif içici olmalarının önüne geçin.

Akciğerleri tahriş eden alerjileri olanların tetikleyicilerden uzak durmasını tavsiye eden Wingfield, karantinanın iyi tarafının hava kirliliğinin azalması olduğunu söylüyor, "(Genel aerobik) egzersizler akciğerleriniz için iyi" diyor.

2. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Sihirli bir formül yok. Tavsiyelerde bir değişiklik de yok: Alkol tüketiminizi azaltın, egzersiz yapın, iyi uyuyun ve stresi azaltın. Sebze ve meyvenin çokça yer aldığı, çeşit açısından bol, dengeli bir beslenme biçimi benimseyin. Ancak vitamin ve mineral katkılarının çoğunun faydasıyla ilgili kanıtlar az.