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  4. Koronavirüse karşı sevindiren gelişme! 8 maymunda da test başarıyla sonuçlandı

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme! 8 maymunda da test başarıyla sonuçlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 00:33 | Son Güncelleme

Uzmanlar, prototip bir aşının maymunları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğunu açıkladı.

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme! 8 maymunda da test başarıyla sonuçlandı

Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için 100'ün üzerinde araştırma projesi devam ederken, bir araştırma da Boston merkezli Beth Israel Deaconess Medical Center tarafından Science dergisinde yayımlandı.

Virolog Dan Barouch ve ekibi tarafından koronavirüsün maymunları nasıl etkilediğine dair yapılan deneyde, her maymuna bağışıklık sisteminin virüsü tanıması için tasarlanan ve hücreleri tarafından virüsü viral proteine dönüştürülen DNA parçaları verildi ve altı varyasyon denendi.

8 MAYMUNDA VİRÜS TESPİT EDİLEMEDİ

Deney sonrası bazı aşılar kısmi koruma sağlarken, aşılardan biri bağışıklık sistemini eğiterek, koronavirüsün tüm başak proteinine saldırdı ve aşının denendiği 8 maymunda virüs tespit edilemedi. (AA)

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