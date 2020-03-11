Koronavirüse karşı üretiyorlar! 15 gün sonra piyasaya sürülecek

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, 4 ay önce kurulan atölyelerinde koronavirüse karşı özel dezenfektasyon malzemesi üretimi yapıyor. Hipoklorit ve saf suyun karışımı ile elde edilen dezenfektan madde üretilerek il genelinde bulunan okulların dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Koronavirüse karşı özel karışım hazırlıyorlar

Özel karışım yaptıklarını ve talepte bulunan çevre iller için de üretim yapacaklarını belirten Okul Müdürü Vahap Gül, şunları söyledi:

15 GÜN SONRA PİYASAYA SÜRECEKLER "Biz Cumhuriyet Meslek Lisesi olarak temizlik malzemeleri üretimine başladık. Sistemimizi 6 ay önce kurduk. 2 aydır kendi içerimizde üretim yapıp kullanıyoruz. 15 gün sonra da piyasaya ürünlerimizi sürmeye başlayacağız.

9 FARKLI ÜRÜN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR Temizlik malzemesi olarak 9 çeşit ürün üretiyoruz. Toplam 5 tankımız var, her tank 1 ton deterjan üretiyor. Günlük 5 ton ürün piyasaya sürebiliyoruz. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde uyguladığı ve ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün okullara yapacağı dezenfektasyon için temizlik malzemesi üretiyoruz.

ÇEVRE İLLERDEN DE TALEP GELİYOR Üretime bugün başladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bütün okulları sırasıyla dezenfekte edecek. Çevre illerden de talepler geliyor. Karşılayabildiğimiz kadar diğer illere de göndermeye çalışacağız."