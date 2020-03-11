HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüse karşı üretiyorlar! 15 gün sonra piyasaya sürülecek

Koronavirüse karşı üretiyorlar! 15 gün sonra piyasaya sürülecek

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Tokat'ta kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, koronavirüse karşı özel dezenfektan üretiyor. Koronavirüse karşı il genelindeki okullarda kullanılmak üzere hazırlanan karışım Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazırlanıyor.

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, 4 ay önce kurulan atölyelerinde koronavirüse karşı özel dezenfektasyon malzemesi üretimi yapıyor. Hipoklorit ve saf suyun karışımı ile elde edilen dezenfektan madde üretilerek il genelinde bulunan okulların dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Koronavirüse karşı özel karışım hazırlıyorlar

Özel karışım yaptıklarını ve talepte bulunan çevre iller için de üretim yapacaklarını belirten Okul Müdürü Vahap Gül, şunları söyledi:

15 GÜN SONRA PİYASAYA SÜRECEKLER

15 GÜN SONRA PİYASAYA SÜRECEKLER
"Biz Cumhuriyet Meslek Lisesi olarak temizlik malzemeleri üretimine başladık. Sistemimizi 6 ay önce kurduk. 2 aydır kendi içerimizde üretim yapıp kullanıyoruz. 15 gün sonra da piyasaya ürünlerimizi sürmeye başlayacağız.

9 FARKLI ÜRÜN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

9 FARKLI ÜRÜN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR
Temizlik malzemesi olarak 9 çeşit ürün üretiyoruz. Toplam 5 tankımız var, her tank 1 ton deterjan üretiyor. Günlük 5 ton ürün piyasaya sürebiliyoruz. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde uyguladığı ve ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün okullara yapacağı dezenfektasyon için temizlik malzemesi üretiyoruz.

ÇEVRE İLLERDEN DE TALEP GELİYOR

ÇEVRE İLLERDEN DE TALEP GELİYOR
Üretime bugün başladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bütün okulları sırasıyla dezenfekte edecek. Çevre illerden de talepler geliyor. Karşılayabildiğimiz kadar diğer illere de göndermeye çalışacağız."

MİKROPLARI ÖNLEYİP, OKULLARI DEZENFEKTE EDECEKLER

MİKROPLARI ÖNLEYİP, OKULLARI DEZENFEKTE EDECEKLER
Ürün hakkında da bilgiler veren Gül, "Deterjan değil ama normal çamaşır suyunun dışında dezenfekte özelliği olan yeni bir ürün üretiyoruz. Ürün hijyen sağlamak ve mikropları önlemek için yapılıyor. Bütün okullar bu ürün ile dezenfekte edilecek” diye konuştu. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat lise öğrenci dezenfektan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Türkiye'deki koronavirüs vakasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Türkiye'deki koronavirüs vakasıyla ilgili açıklama

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Kredi ödemelerinde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi ödemelerinde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs teşhisi konulan hastayla ilgili yeni haber!

Koronavirüs teşhisi konulan hastayla ilgili yeni haber!

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok nadir görülüyor! Fotokapana yakalandı

Çok nadir görülüyor! Fotokapana yakalandı

Öğretmenlerden İstiklal Marşı'na duygu dolu klip

Duygulandıran İstiklal Marşı klibi

Koronavirüs açıklamasından sonra kolonyacılar doldu taştı

Koronavirüs açıklamasından sonra oraya akın ettiler

Kapadokya'da koronavirüs önlemi

Kapadokya'da koronavirüs önlemi

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Otobüste korku dolu anlar! Güzargahını değiştirdi

Hepsini atıklardan yaptı! Gören hayran kalıyor

Öyle materyaller kullanmış ki... Gören hayrete düşüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.