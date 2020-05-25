Koronavirüse karşı uyku

Düzenli olarak yeterli kalitede uyumak, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumanın önemli bir bileşenidir. Uyku yoksunluğu bağışıklık sistemini savunmasız hale getirir ve vücuttaki enfeksiyon riskini artırabilir. Başka bir deyişle, uyku kaliteniz ve yaşadığınız stresi azaltmak sizi yeni koronavirüsten koruyabilir. BİR RUTİNİNİZ OLSUN Birçok insan bu salgının doğrudan bir sonucu olarak günlük yaşamlarını tamamen değiştirdi. Bazıları işten çıkarıldı. Bazıları evden çalışmaya uyum sağlıyor. Hayatınızın nasıl etkilendiğine bakmaksızın, iyi bir uyku çekmek için düzenli bir rutin oluşturmak gerekir. Hayatımızı mümkün olduğunca rutinimize yakın tutmalıyız. Evden çalışıyorsanız, aynı saatte kalkın ve giyinin. Sadece yan odaya gidebilir veya yatak odanızdan çalışabilirsiniz, ancak aynı rutin ve normalite duygusuna sahip olmalısınız. ŞEKERLEME YAPMAKTAN KAÇININ Kendinizi pandemi nedeniyle tek başına karantinada veya evden çalışma durumunda bulduysanız, sık sık yatak odası, kanepe arayabilirsiniz. Kendiniz için bir rutin oluşturmanın önlemine ek olarak, aşırı uyuklamadığınızdan emin olunuz. Normal bir uyku rutinine sahip olmak “tüm gününüzün değerlenmesine” yardımcı olacaktır. Uyuklamak yerine, bu sağlıklı rutini erken kalkıp işleri yapmaya başlayarak kullanınız.

MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN Spor salonunuz muhtemelen kapalı, ancak egzersiz hala günlük yaşamınızın bir parçası olmalıdır. Günlük egzersiz, özellikle uyku için önemlidir. Sosyal mesafe ve evde kalma durumu seçeneklerinizin daha sınırlı olduğunu hissetmenizi sağlayabilir, ancak evinizden ayrılmadan etkili bir şekilde egzersiz yapmak daha zinde olmanıza yardımcı olur. Fiziksel efor, uykuya dalmayı zorlaştırabileceğinden, yatmadan birkaç saat önce egzersiz yapmayınız. HABERLERİ İZLEME SÜRENİZE DİKKAT EDİN Günlük yaşama nüfuz eden COVID-19 haber ve bilgilerinin üzücü akışından kaçmak neredeyse imkansız. 7/24 bir pandemi haber döngüsü izlemek kaygınızı arttırır ve uykunuzu etkiler. Günde kaç kez pandemi ile ilgili haberleri ne kadar süreyle okuyacağınızı sınırlamaya özen gösteriniz. Ayrıca haber kafeine benzer etki yaratır bu nedenle yatmadan önce izlemeyiniz. YATMADAN ÖNCE MAVİ IŞIĞA MARUZ KALMA SÜRENİZİ AZALTINIZ İnternet, dünyanın dört bir yanındaki insanların iletişim ve eğlence ağı oluşturduğu bir platformdur. Ancak, uykuya dalmaya çalışırken ekrana bakmak faydalı değildir. Uykudan önceki bir saat içinde kişinin TV izlememeye, telefonda olmamasına ve kesinlikle endişe yaratabilecek bir şeye maruz kalmaması önerilir. Bunun yerine, yatmadan önce eğlence aracı olarak kitap okumak veya müzik dinlemek gibi aktiviteler yapılabilir.