Koronavirüse karşı beyin yakan önlem: Burun maskesi

China News Service'in haberine göre yeni maskenin prototipini, Şanhay'daki Zhongshan Hastanesi'nin göğüs hastalıkları bölümünden Dr. Jiang Jinjun geliştirdi.

Dr. Jiang, koronavirüslü hastalarla çalışan ve yemek yerken standart yüz maskelerini çıkarmak zorunda kalan sağlık çalışanları için endişe duyuyordu.

Jiang'ın, "Doktorlar ve hemşireler, hastanede saatlerce mesai yapıyor ve yemek veya içmek için maskemizi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Hastalığa yakalanmak için arada geçen süre çok kısa olsa da virüsün bulaşma olasılığı yüksek."

Burun maskesini geliştirmek için çalıştıktan sonra 4 kişilik ekip, ekipmanı seri üretme umuduyla 10 Şubat'ta patent başvurusu yaptı.

Luolai Group ve Shanghai Longhon isimli iki firmanın maskeleri üretmeyi kabul ettiği bildirildi. Şubat sonuna kadar Vuhan'daki hastanelere 20 binden fazla maske dağıtıldı.

Ancak sosyal medya kullanıcılarının "anlamsız" olarak gördüğü maske, çözdüğü problemden çok daha fazla soru doğurmuş gibi görünüyor.

Kullanıcılardan biri, "İyi iş. Artık tek yapmanız gereken virüsün gözlere ve ağza kaçmasını engellemek, sonra bu iş tamam" ifadelerini kullandı.