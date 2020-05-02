Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadeleden umutlandıran haberler geliyor. Vaka sayılarındaki düşüş ve bununla beraber iyileşen hasta sayısındaki artış sevindirirken, normalleşme süreci de hemen her gün gündeme geliyor. Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek olan sıkı tedbirlerle birlikte salgının daha da kontrol altına alınacağı tahmin edilirken, bayram sonrası ise yeni bir yol haritası gelmesi gündemde. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre vaka sayısını sıfıra indiren illerde 'tersine karantina' gündeme gelebilir. Bu uygulamanın Bartın, Gümüşhane, Tunceli gibi 15 ilde hayata geçirilebileceği tahmin edilirken, temel önlemlerle birlikte hayat normale dönecek ve sosyal hayat başlayacak. Uygulamaya göre bu iller sadece kendileri gibi sıfır vakanın olduğu illerle iletişime geçebilecek ya da sadece il içerisinde hareketliliğe izin verilecek.

BARTIN'DA VAKA SAYISI SIFIR

Bartın Valiliği, kentte son 5 günde pozitif vaka görülmediğini duyurmuştu. Valiliğin açıklamasında, “73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir” ifadelerine yer verilmişti.

