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  4. Koronavirüse karşı "yenilebilen" domates aşısı! İnsan deneylerine geçilecek

Koronavirüse karşı "yenilebilen" domates aşısı! İnsan deneylerine geçilecek

13.09.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan'da bilim insanları koronavirüse karşı domates aşısı geliştirdiklerini öne sürdü. Yenilebilir bu aşının yan etkilerinin de az olacağı savunuldu. Ancak, domates aşısı uluslararası otoriteler tarafından onaylanmış değil. Aşıyla ilgili hayvan testleri tamamlandıktan sonra insanlar üzerinde denemelere geçileceği belirtildi.

Koronavirüse karşı "yenilebilen" domates aşısı! İnsan deneylerine geçilecek

Özbekistan'da uzmanlar "yenilebilir koronavirüs aşısı" üzerinde çalışıyor. Araştırma, Özbekistan Genom ve Biyoenformatik Merkezi tarafından yürütülüyor.

Domates aşısı, koronavirüsün başak proteininin domatese nakledilmesiyle geliştirildi. Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev şu açıklamayı yaptı:

"Ocak ayında Özbekistan'da koronavirüsün gen sıralaması yapıldı. Önce DNA aşısı yaptık. Bitkiler üzerinde çalışırken koronavirüs proteininden vektör oluşturduk. Birçok aşı başak proteini temel alınırak üretiliyor. Biz de bunu klonlayarak bitkilere tranfer ettik. üç bitki seçtik: tütün, domates ve pamuk. Yenilebilir olduğu için domatesi seçtik."

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SAKLANMASI İÇİN ÖZEL KOŞULLARA İHTİYAÇ DUYULMUYOR

Bununla birlikte, domates aşısı özel saklama koşulları gerektirmiyor. Nakliyesinde de özel koşullara ihtiyaç duyulmuyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, Özbek bilim insanları yenilebilir aşının daha az yan etkisi olacağı görüşüne sahip.

Buriyev, "Domates sindirim kanallarından geçiyor. Domates aşısı yendiğinde antijen mideye gidiyor. Ardından bağırsaklar tarafından emiliyor ve antikor oluşmaya başlıyor. Hem Hümoral hem hücresel bağışıklık oluşuyor" diye konuştu.

İNSAN DENEMELERİNE BAŞLANMADI

Şu anda domates aşısının fareler üzerinde klinik denemeleri sürüyor. Hayvan testleri tamamlandıktan sonra insanlar üzerinde denemelere geçilecek.

Aşıyı geliştiren ekip, ön araştırmalarda aşının başarılı olduğunu söylese de çalışmaları henüz uluslararası sağlık otoritereleri tarafından tanınmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Özbekistan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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