Koronavirüse nerede ve nasıl yakalanıyoruz?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentine görülen, 13 Ocak 2020'de tanımlanan ve kısa sürede dünyaya yayılan Kovid-19 mutasyona uğrayarak yaşamı tehdit etmeyi sürdürüyor.

Başta İngiltere olmak üzere Brezilya, Güney Afrika ve son olarak Kaliforniya mutantları, virüsün daha kolay yayılmasına yol açıyor.

SEMPTOM GÖSTERMEYENLER DE VAKA SAYILARINI ARTIRIYOR

Semptom göstermeyenlerin vaka artışlarına neden olduğu salgın sürecinde, Kovid-19'da bulaşma riskini en aza indirmek için belirti gösterenlerin yanı sıra göstermeyenlerin de önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalması gerekiyor.

Virüs kısa sürede çok daha fazla kişiye bulaşabileceğinden başta maske-fiziksel mesafe ve el hijyeni olmak üzere koruyucu tedbirlere harfiyen uyulması büyük önem taşıyor.

Öksürme, hapşırma, konuşmayla yayılan damlacıkların solunması veya virüs bulunan yüzeylere dokunduktan sonra ellerin burun, ağız ve göze götürülmesi yoluyla bulaşan Kovid-19 virüsünden korunmak için kalabalık ortamlardan kaçınılması gerekiyor.

Birçok ülkede normalleşme ile birlikte vaka sayılarında tekrar artış görülmesi, tedbirlerin sıkılaştırılması ve bireysel sorumluluk içinde hareket edilmesi gerektiğini gösteriyor.