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Koronavirüse özel telefon: Honor Play 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

Honor, Honor Play 4 Pro'yu sonunda tanıttı. Honor Play ile birlikte tanıtılan Honor Play 4 Pro, teknik özelliklerinin yanında koronavirüse özel ateş ölçebilen sensörü ile bir ilke imza atıyor. İşte Honor Play 4 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Koronavirüse özel telefon: Honor Play 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor Play 4 Pro adını aslında yeni duymuyoruz. Fakat onu duyma nedenimiz koronavirüse özel olarak diğer akıllı telefonlarda rastlamadığımız bir özelliğe sahip olmasıydı. Hatta bu konuda bir video daha yayınlanmıştı. Yayınlanan videoda, Honor Play 4 Pro'nun arka tarafında yer alan sensör ile ateş ölçebildiği görülüyordu. Ancak bu özellik için daha fazla detay verilmemişti. Honor'ın bugün düzenlediği etkinlikle birlikte bu özelliğin tüm detayları belli oldu. Zira, Honor Play 4 Pro artık resmileşti.

HONOR PLAY 4 PRO ÖZELLİKLERİ

Honor Play 4 Pro özellikleri arasında en dikkat çeken özelliklerin başında, haberimizin başında da değindiğimiz üzere koronavirüs dönemine özel olan ateş ölçme sensörü geliyor. Akıllı telefonun arka kamera modülünde yer alan sensörler ile birlikte telefon, -20 ila 100 arasında sıcaklıkları ölçebiliyor. Böylece, Honor Play 4 Pro kullanıcıları kendilerinden veya başkalarından şüphelendiklerinde bu özelliği kullanarak ateş ölçümü yapabiliyor. Akıllı telefonlar arasında bir ilk olan bu özelliği anlattıktan sonra şimdi de Honor Play Pro'nun diğer teknik detaylarına geçelim.

Honor Play 4 Pro ateş ölçer

Honor Play 4 Pro'da 6,57 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekranda Huawei P40 Pro modelinde olduğu gibi çift ön kamera bulunuyor. Bu kameralar 32 MP + 8 MP çözünürlüğünde. Telefonun kalbinde ise 5G destekli Kirin 990 işlemci, 8GB RAM ve 128GB dahili hafıza var. Play 4 Pro'nun arka kameraları ise 40 MP + 8 MP çözünürlüğünde. Google servisleri desteği olmayan Honor Play 4 Pro tüm gücünü ise 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.

Honor Play 4 Pro özellikleri

HONOR PLAY 4 PRO FİYATI

Honor Play 4 Pro fiyatı 364 euro olarak belirlendi. Ancak bu fiyat, modelin ateş ölçme sensörü olmayan modeli için geçerli. Akıllı telefonun ateş ölçme sensörünün yer aldığı modeli ise daha yüksek bir fiyata sahip.

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