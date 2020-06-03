Koronavirüse özel telefon: Honor Play 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor Play 4 Pro adını aslında yeni duymuyoruz. Fakat onu duyma nedenimiz koronavirüse özel olarak diğer akıllı telefonlarda rastlamadığımız bir özelliğe sahip olmasıydı. Hatta bu konuda bir video daha yayınlanmıştı. Yayınlanan videoda, Honor Play 4 Pro'nun arka tarafında yer alan sensör ile ateş ölçebildiği görülüyordu. Ancak bu özellik için daha fazla detay verilmemişti. Honor'ın bugün düzenlediği etkinlikle birlikte bu özelliğin tüm detayları belli oldu. Zira, Honor Play 4 Pro artık resmileşti.

HONOR PLAY 4 PRO ÖZELLİKLERİ

Honor Play 4 Pro özellikleri arasında en dikkat çeken özelliklerin başında, haberimizin başında da değindiğimiz üzere koronavirüs dönemine özel olan ateş ölçme sensörü geliyor. Akıllı telefonun arka kamera modülünde yer alan sensörler ile birlikte telefon, -20 ila 100 arasında sıcaklıkları ölçebiliyor. Böylece, Honor Play 4 Pro kullanıcıları kendilerinden veya başkalarından şüphelendiklerinde bu özelliği kullanarak ateş ölçümü yapabiliyor. Akıllı telefonlar arasında bir ilk olan bu özelliği anlattıktan sonra şimdi de Honor Play Pro'nun diğer teknik detaylarına geçelim.