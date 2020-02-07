'Koronavirüse rağmen ailemi Çin'de bırakıp İngiltere'ye döndüm'

Çin'deki koronavirüs salgınının ciddiyeti netleştiğinde, birçok ülke vatandaşlarına mümkünse Çin'den ayrılmalarını tavsiye etti.

Jane (asıl adı değil) İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir Çin vatandaşı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel sağlık acil durumu ilan ettiğinde Çin yeni yılı tatili için ülkesindeki ailesini ziyaret ediyordu.

Ama Jane zorlu bir karar vermek zorunda kaldı; yaşlı anne ve babasını nasıl terk edebilirdi ki? Ve uçuşlar iptal edilirken, İngiltere'ye geri dönme imkanı bulabilecek miydi?

Bu, Jane'in kendi sözleriyle, sonunda nasıl Çin'den ayrıldığının ve neler hissettiğinin hikayesi.

Virüs yayılıyor

Başta, memleketime, Çin'e geri dönmek güzeldi. Her şey normaldi. Süpermarketler yılbaşı için alışveriş yapan insanlarla doluydu.

Kimse maske takmıyordu.

Ailem ve ben yumurta mantısı, nilüfer kökü köftesi, domuz etli sandviçle, baharatlı biftek, yeni yıl kutlamaları için genelde pişirdiğimiz yiyecekleri yapıyorduk.

Ama sonra, günler geçip, virüs yayılırken insanlar daha da kaygılanmaya başladı.

Geçen yıl bebeği olan Pekin'deki yakın bir arkadaşımı arayıp, nasıl olduklarını sordum.