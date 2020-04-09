Koronavirüse rağmen... İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı!

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri tarafından hayat kadınına cezai işlem uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sahilde yürüyüş ve spor yapmanın yasaklanmasının ardından polis ekipleri Kartal sahilinde bir kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı ihbarını aldı.

AĞAÇLIK ALANA SAKLANDI

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Hayat kadını polis ekiplerini görünce yolun karşı tarafındaki ağaçlık alana saklandı.

Polis ekipleri saklanan kadını alarak polis otosuna bindirdi ve trafiği tehlikeye düşürmekten 180 lira para cezası uyguladı.

Polis tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda kadının fuhuştan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

(DHA))

