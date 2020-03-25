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Koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki çocuk yürek burktu! ‘Ölecek miyim anne?’

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Daha çok 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanları etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aslında gençler, hatta çocuklar üzerinde de etkili olabiliyor. Tıpkı İngiltere’de yaşayan 5 yaşındaki Alfie gibi. Yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınan Alfie, annesine sık sık ‘ölecek miyim anne?’ diye soruyor.

Koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki çocuk yürek burktu! ‘Ölecek miyim anne?’

Halüsinasyonlar, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yapılan testlere göre koronavirüs tedavisine başlanan 5 yaşındaki Alfie adındaki çocuk annesini ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

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Sık sık annesine ‘anne ölecek miyim?’ diyen soran Alfie bu hastalığın küçük çocukları da etkileyebileceğini gözler önüne serdi. 30 yaşındaki Lauren Fulbrook yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Bu hastalık yaşlı, genç, çocuk dinlemiyor. Oldukça sağlıklı olan ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan oğlum koronavirüs tedavisi görüyor. Bu hayatımın en kötü deneyimi. Lütfen ebeveynler çocukları üzerinde de dikkatli olsun.’

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Öte yandan daha sonra Alfie’nin sağlık durumu hakkında bilgi veren anne, oğlunun daha iyi olduğunu, ateşinin hala olduğunun ancak düşmeye başladığını söyledi.


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