Koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki çocuk yürek burktu! ‘Ölecek miyim anne?’

Halüsinasyonlar, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yapılan testlere göre koronavirüs tedavisine başlanan 5 yaşındaki Alfie adındaki çocuk annesini ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Sık sık annesine ‘anne ölecek miyim?’ diyen soran Alfie bu hastalığın küçük çocukları da etkileyebileceğini gözler önüne serdi. 30 yaşındaki Lauren Fulbrook yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Bu hastalık yaşlı, genç, çocuk dinlemiyor. Oldukça sağlıklı olan ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan oğlum koronavirüs tedavisi görüyor. Bu hayatımın en kötü deneyimi. Lütfen ebeveynler çocukları üzerinde de dikkatli olsun.’

Öte yandan daha sonra Alfie’nin sağlık durumu hakkında bilgi veren anne, oğlunun daha iyi olduğunu, ateşinin hala olduğunun ancak düşmeye başladığını söyledi.



