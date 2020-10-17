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Koronavirüse yakalanan Başkan Böcek, 2 aydır hastanede tedavi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde hasar oluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltıldığı Böcek, 2 aydır hastanede tedavi görüyor.

Koronavirüse yakalanan Başkan Böcek, 2 aydır hastanede tedavi görüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkartıldığı belirtildi. ECMO cihazından ayrılan Başkan Böcek kısmi zamanlı olarak 35 gün sonra uyandırıldı.

40 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından 40 gündür yoğun bakımda olan Başkan Muhittin Böcek hakkında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır."

(dha)

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