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Koronavirüse yakalanan Berlusconi hastaneye kaldırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalanan Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Yapılan son açıklamada 83 yaşındaki eski liderin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Berlusconi'nin hastaneye önlem amaçlı götürüldüğü aktardıldı.

DOKTORUNUN AÇIKLAMASI

Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo 83 yaşındaki Berlusconi'nin corona virüse yakalandığını ve konutunda izole olduğunu açıklamıştı.

Zangrillo açıklamasında, "Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" demişti.

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