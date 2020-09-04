Koronavirüse yakalanan Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün gece hastaneye kaldırıldı.

83 yaşındaki Berlusconi'nin Covid-19'a yakalandığı geçen Çarşamba günü belirlenmişti. Berlusconi'nin hastalık semptomu göstermediği, ancak İtalya'da son günlerde çok sayıda vakanın görüldüğü Sardinya adasında bir süre kaldığı için test yaptırdığı açıklanmıştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre dün ise hafif hastalık belirtileri göstermesi üzerine Berlusconi gece yarısı Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne yatırıldı. Eski Başbakan'ın durumunun ağır olmadığı, tedbir amaçlı olarak hastaneye yatırıldığı belirtildi.

La Repubblica gazetesi Berlusconi'nin hastaneye yürüyerek girdiğini yazdı.

Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Haydi Italia (Forza İtalya) partisinden yapılan açıklamada da eski başbakanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Silvio Berlusconi'nin yanı sıra 30 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina ile 36 yaşındaki kızı Barbara ve 31 yaşındaki oğlu Luigi Berlusconi'nin koronavirüs testleri de pozitif çıkmıştı.

4 kez başbakanlık yapan Berlusconi dün partisi Haydi Italia'nın bir etkinliğine telefon bağlantısıyla katılarak "Gayet iyiyim" demişti. Berlusconi, bu ay sonunda yapılacak yerel seçimler için kampanya döneminde çalışmayı sürdüreceğini söylemişti.

