Koronavirüse yakalanan CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'ün sağlık durumuyla ilgili yeni haber

Koronovirüse yakalanan CHP İstanbul eski Milletvekili, Diş Hekimi Kadir Gökmen Öğüt, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla karantinasının evde devam edeceğini açıkladı.

Koronavirüs semptomlarının ağır seyretmediği nedeniyle Öğüt'ün tedavisine evde devam edilecek.

Öğüt yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İyi dilekleriniz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle bağrıma basıyorum. Semptomlarım ağır seyretmediği ve bir tek yatağın bile boş kalması çok önemli olduğu için artık evimde karantinada tedavim devam ediyor. Kahraman sağlık emekçilerimize minnettarım. Sağlıkla kalın.





