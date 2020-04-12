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Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, “Mutlaka bir pik yaşanacak. Bu virüs Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum. Şaka maka değil korona ile mücadelede ülke olarak çok iyiyiz. Hekimler bu süreçte para pul düşünmeden çalışır” dedi.

Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında yaşadıklarını ve koronavirüsle ilgili bilgilerini paylaştı. Koronavirüs dolayısı ile evinde karantina altında olduğunu belirten Yağcı, “Tedavim şu anda iyi gidiyor. Korona hastası ve takipleri biraz daha değişti. Bu bir süre sonra ‘Adam ayakta yürüyorsa yolla evine kardeşim’ şeklinde olacak gibi geliyor. 10 Nisan akşamını bir tarih olarak sayarsak 10 Nisan’ın üzerine eklediğimiz 1 hafta sonrasından başlayarak ciddi vakalar yaşanacağını düşünüyorum. 25 Nisan gibi pik yapacağını düşünmek mantıksız olmaz. Bize bu virüs belli bir zamandan önce geldi” açıklamasını yaptı.

"VİRÜSÜ KİŞİDEN KİŞİYE ATLAMAYACAK DURUMA GETİRMEMİZ GEREKİR"

Durumu hakkında da bilgi veren Yağcı, “Zaman zaman öksürüklerim devam ediyor. Genel durumum şu anda iyi. Bizim bu virüse karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ben bugün 5. günündeyim. Benim gibi insanların sayısı arttıkça bulaş sayısı da azalıyor. Virüsü kişiden kişiye atlayamayacak duruma getirmemiz gerekir. Bizde ölüm oranları vaka sayısına göre düşük. Yüzde 2’lerde bulunuyor. Bu beni rahatlatıyor. Bu bizim belli miktar bağışıklığa sahip olduğumuzu gösteriyor. Hastalığı vakaların yüzde 70'i hafif geçiriyor. Yüzde 5-10 hiç belirti göstermeden atlatıyor. Yüzde 20 ciddi belirtiler ile geçiriyor” ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN BAYRAMI İLE DÖNÜŞÜM OLACAK"

Vaka sayısının mutlaka pik yapacağını belirten Dr. Yağcı, “Bizim ihtiyarlarımızın yaş ortalaması düşük. Bizim ihtiyarlarımızda sigara, alkol olmayınca daha çabuk iyileşiyor. 45 yaşında hızlı bir şekilde yoğun bakıma giren var. Bu virüs bizim ülkede daha iyi davranıyor. Umarım bu virüs Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum. Herkes mutlaka evinde bir derece bulundursunlar. Kendilerinde bir şey hissederlerse önce ateşlerini ölçsünler. Normalde ben işe gelirken klimayı bir süre sonra kısarım. Hastaneye vardım, klimayı o gün kullanmadığımın farkında vardım. Ama arabanın içerisi çok sıcak. Derece ile kontrol edince 38 derece vücut sıcaklığımın olduğunu gördüm. Hafifte boğazımda gıcık vardı. Sonra korona tanısı konuldu. Şu anda bir şeyim yok. Vakanın konulmasında göğüs tomografisi çok önemlidir. Doktorlar artık kokusundan korona olduğunu anlar hale geldi. Belirtiler kendini belli ediyor. Şu anda özel hastane-devlet hastanesi farkı pek yok. Şak maka değil korona ile mücadelede ülke olarak çok iyiyiz. Ben 10 gün daha sahalardan uzak duracağım. Biz mücadelede iyi gittik. Bunun nedeni de hekimlerin sözlerinin dinlenmesi oldu. Hekimler bu süreçte para pul düşünmeden çalışır. Karamsar senaryolara girmeyelim. Ramazan Bayramı ile dönüşüm olacak. Ben çok ümitliyim” dedi.

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Ramazan Bayramı koronavirüs İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı

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