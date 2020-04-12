Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında yaşadıklarını ve koronavirüsle ilgili bilgilerini paylaştı. Koronavirüs dolayısı ile evinde karantina altında olduğunu belirten Yağcı, “Tedavim şu anda iyi gidiyor. Korona hastası ve takipleri biraz daha değişti. Bu bir süre sonra ‘Adam ayakta yürüyorsa yolla evine kardeşim’ şeklinde olacak gibi geliyor. 10 Nisan akşamını bir tarih olarak sayarsak 10 Nisan’ın üzerine eklediğimiz 1 hafta sonrasından başlayarak ciddi vakalar yaşanacağını düşünüyorum. 25 Nisan gibi pik yapacağını düşünmek mantıksız olmaz. Bize bu virüs belli bir zamandan önce geldi” açıklamasını yaptı.

"VİRÜSÜ KİŞİDEN KİŞİYE ATLAMAYACAK DURUMA GETİRMEMİZ GEREKİR"

Durumu hakkında da bilgi veren Yağcı, “Zaman zaman öksürüklerim devam ediyor. Genel durumum şu anda iyi. Bizim bu virüse karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ben bugün 5. günündeyim. Benim gibi insanların sayısı arttıkça bulaş sayısı da azalıyor. Virüsü kişiden kişiye atlayamayacak duruma getirmemiz gerekir. Bizde ölüm oranları vaka sayısına göre düşük. Yüzde 2’lerde bulunuyor. Bu beni rahatlatıyor. Bu bizim belli miktar bağışıklığa sahip olduğumuzu gösteriyor. Hastalığı vakaların yüzde 70'i hafif geçiriyor. Yüzde 5-10 hiç belirti göstermeden atlatıyor. Yüzde 20 ciddi belirtiler ile geçiriyor” ifadelerini kullandı.