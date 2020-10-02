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Koronavirüse yakalanan dünya liderleri kimler?

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 17:42 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif olduğunun açıklanmasıyla beraber Covid-19 testi pozitif çıkan diğer dünya liderleri de merak edilmeye başlandı. Koronavirüse yakalanan ünlüler kadar koronavirüse yakalanan liderler de gündem oldu.

Koronavirüse yakalanan dünya liderleri kimler?

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra dünya gündeminde kendine çok geniş bir yer buldu. Danışmanı Hopes Hicks’in koronavirüse yakalanmasının ardıdan Covid-19 testi yaptıran Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın testleri de pozitif çıktı. Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karantina ve iyileşme süreçlerine hemen başlayacaklarını ve bunun üstesinden hep birlikte geleceklerini açıkladı. Donald Trump'ın soğuk algınlığı benzeri hafif belirtiler gösterdiği belirtildi.

Şimdi, koronavirüse yakalanan ünlüler kadar koronavirüse yakalanan liderler de merak edilmeye başlandı. İşte Covid-19’a yakalanan dünya liderleri ile ilgili detaylar...

KORONAVİRÜSE YAKALANAN DÜNYA LİDERLERİ

Donald Trump aslında koronavirüse yakalanmış olan dünya liderlerinin ilki değil. Bundan önce Brezilya Başkanı Bolsonaro’nun koronavirüs testi sonucu da pozitif çıktı. Temmuz ayının başlarında Covid-19’a yakalanan Bolsonaro, karantina süreci ve uzun bir dinlenme döneminin ardından hastalığı atlattı.

Ayrıca koronavirüs salgının ilk dönemlerinde dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Mart ayının sonunda koronavirüse yakalandı. Semptomlar devam ettiği için Boris Johnson Londra’da bir hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan siyasiler arasında Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin de yer alıyor. Nisan ayının sonlarında yaptırmış olduğu koronavirüs testi pozitif çıkan Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, karantina sürecindeyken başbakan vekili olan Andrew Belousov’un görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra dünyada koronavirüse yakalanan siyasiler arasında Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez, Birleşik Krallık Galler Prensi Charles ve Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan da bulunuyor.

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