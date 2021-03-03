Koronavirüse yakalanan Eda Ece sağlık durumunu anlattı: Hiç iyi değildim

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan oyuncu Eda Ece yaşadığı zor süreci ilk kez anlattı. Durumu ağırlaşan Eda Ece hastalığı yüzünden çekimlere de ara verilmişti.

"MAALESEF BEN DE COVİD GEÇİRİYORUM"

Güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunu ve yaşadıklarını anlattı. Karantinasının son gününde olduğunu ifade eden Eda Ece şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de covid geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim. Çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim. Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Hasta olan herkesin biran önce iyileşmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum.

Bir kez daha, büyük bir özveriyle hepimize yardımcı olmak için seferber olan tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Hakkınızı ödenmez. İyi ki varsınız"

