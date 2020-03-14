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Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2020 21:55 | Son Güncelleme

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi.

Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, 27 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar, sağlığına kavuştu.

O tarihten bu yana evinde karantinada kalan İbtikar, bugün karantinadan çıkarak ofisinde yapılan bir toplantıya katıldı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede vaka sayısı 12 bini aşarken, can kaybı 611'e yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 4 bin 339 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Hastalığa yakalanan üst düzey isimlerden Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir ve Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin de iyileştikleri açıklanmıştı.

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam, Tahran Milletvekili Fatma Rehber ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(AA)

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