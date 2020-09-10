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Koronavirüse yakalanan kadın arkadaşlarını evinin önünde görünce...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koronavirüs hastalığına yakalanan ve karantinada bulunan arkadaşını yalnız bırakmak istemeyen bir grup genç, arkadaşlarına moral vermek için beyaz tulum giyerek arkadaşlarının yaşadığı binaya gitti. Koronavirüse yakalanan 33 yaşındaki kadın, kapının önünde meşale yakıp müzik çalan arkadaşlarının yaptığı sürpriz karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki M.N. isimli bir kadın, yaklaşık 10 gün önce çeşitli şikayetlerle hastaneye giderek korona virüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından M.N. ve 22 yaşındaki kardeşi S.N. yaşadıkları evde karantinaya alındı. Bunun üzerine M.N.’nin arkadaşları karantinadaki abla kardeşe moral olabilmek için harekete geçti. Beyaz pandemi tulumlarını giyen 6 kişilik arkadaş gurubu ellerinde meşaleler ve müzik aletleriyle karantinadaki abla kardeşin evinin önüne gitti.

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Evin önünde meşaleleri yakan gençler, akordiyon ve darbuka çalarak müzik yapmaya başladı. Dışarıdaki sesleri duyarak balkona çıkan 33 yaşındaki kadın, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Arkadaşlarının bu jesti karşısında mutlu olan kadın kahkahalar eşliğinde o anları kaydetti. Yapılan sürpriz sonrasında duygu dolu anlar yaşayan kadının, aşağıda bulunan arkadaşlarına, ‘Gelsenize, hepinizi bir öpelim’ diye bağırması ise renkli görüntüler oluşturdu.

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İHA

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