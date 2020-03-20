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Koronavirüse yakalanan kadın: Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 12:28 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Londralı kadın, yoğun bakım ünitesinden bir video paylaştı. 'Sakın işinizi şansa bırakmayın' diyen Tara Jane Langston, insanlara koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu.

39 yaşındaki spor tutkunu Tara Jane Langston koronavirüse yakalandıktan sonra hastane yatağında kendini videoya çekerken nefes almak için nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serdi.

Antibiyotik tedavisi uygulandı

İki çocuğu ve eşiyle Polonya gezisinden döndükten sonra göğüs enfeksiyonu teşhisi konulan kadına antibiyotik tedavisi uygulandı.
Ancak Tara Langston bir türlü iyileşmiyordu.
Geçtiğimiz cuma günü ambulansla Londra'da Hillingdon hastanesine götürülen kadına koronavirüs tanısı kondu.
Günler sonra titreme krizleri geçirdiğini belirten kadın, durumu daha da kötüleşince yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

"CİĞERLERİMDE CAM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"CİĞERLERİMDE CAM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Genç kadının video boyunca nefes almakta zorlandığı ve durmadan öksürdüğü görülüyor.
Çektiği videoda koronavirüsün tehlikeleri konusunda insanları uyarırken nefes almak için mücadele eden kadın, 'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' ifadelerini kullanıyor.

"SİGARA İÇİYORSANIZ HEMEN BIRAKIN"

"SİGARA İÇİYORSANIZ HEMEN BIRAKIN"
Videoda, "Yoğun bakım ünitesindeyim ve bu kablolar olmadan nefes alamıyorum. Bunu arterime dikmek zorunda kaldılar. Üzerimde bir sürü katater var. Aslında daha önce olduğumdan on kat daha iyiyim. Artık günleri saymıyorum. Eğer hala sigara içiyorsanız hemen bırakın çünkü ciğerlerinize ihtiyacınız olacak" ifadelerini kullanıyor.
39 yaşındaki Tara Jane Langston, aldığı her nefesin bir savaş olduğunu ifade ediyor ve "Önlem alın sakın şansa bırakmayın" diyor.

LONDRA'DA MORGLAR GENİŞLETİLİYOR

LONDRA'DA MORGLAR GENİŞLETİLİYOR
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 150'ye yakın insan hayatını kaybetti. 3 bini aşan vaka var. İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarına evden çalışmalarını ve sosyalleşmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Başkent Londra'daki Westminster'de bulunan bir morg koronavirüs nedeniyle ölenler için genişletildi.

LİGLER MAYISA KADAR ERTELENDİ

LİGLER MAYISA KADAR ERTELENDİ
İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle mayısa kadar erteledi.

LONDRA TECRİT EDİLECEK Mİ?

LONDRA TECRİT EDİLECEK Mİ?
İngiltere'de Başbakanlık, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında "başkent Londra'nın tecrit edileceği" iddialarını yalanladı.Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Londra'daki ulaşım ağının kapatılması planı yok ve Londra'ya giriş-çıkışlara herhangi bir kısıtlama getirilme olasılığı sıfır." dedi. Sözcü, polisin kamu düzeni sağlama sorumluluğunun devam edeceğini ve bu amaçla orduda herhangi bir askere alma planının bulunmadığını ifade etti.Hükümetin bu açıklaması, "Covid-19'la mücadele etmek için başkentin tamamen tecrit edileceği" yönündeki iddiaların ardından geldi. İngiliz basını, tecrit durumunda yağmanın önlenmesi amacıyla ülkedeki süpermarketlere polis desteği sağlanmasının beklendiğini yazdı.

KRALİÇE LONDRA'YI TERK ETTİ

KRALİÇE LONDRA'YI TERK ETTİ
Bu arada 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne gitti. Kraliçe Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan ayrılırken yanında köpeklerinin de bulunduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler:
Tara Jane Langston koronavirüs

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