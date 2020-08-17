Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek kimdir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kaç yaşında?

Antalya Belediye Başkanı korona açıklamasının ardından Muhittin Böcek sağlık durumu araştırılıyor. Muhittin Böcek tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede izole bir şekilde tedavisi devam eden Muhittin Böcek ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmaya başladı. Peki, Muhittin Böcek kim? İşte tüm detaylar...

Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastanede tedaviye alındı. Muhittin Böcek sağlık durumu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bilgi verdi. Durumunun iyi ve moralinin yüksek olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, hastanede kontrol amaçlı olarak izole durumda olduğunu belirtti. Aynı zamanda maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda bir kez daha vatandaşları uyardı. Antalya Belediye Başkanı korona açıklaması sonrası iyileşme haberi merakla bekleniyor. İşte Muhittin Böcek biyografisi...