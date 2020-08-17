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Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek kimdir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Antalya Belediye Başkanı korona açıklaması gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. Covid-19 testi pozitif çıkan Muhittin Böcek, hastanede olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Peki, Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek kimdir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kaç yaşında?

Antalya Belediye Başkanı korona açıklamasının ardından Muhittin Böcek sağlık durumu araştırılıyor. Muhittin Böcek tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede izole bir şekilde tedavisi devam eden Muhittin Böcek ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmaya başladı. Peki, Muhittin Böcek kim? İşte tüm detaylar...

Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastanede tedaviye alındı. Muhittin Böcek sağlık durumu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bilgi verdi. Durumunun iyi ve moralinin yüksek olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, hastanede kontrol amaçlı olarak izole durumda olduğunu belirtti. Aynı zamanda maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda bir kez daha vatandaşları uyardı. Antalya Belediye Başkanı korona açıklaması sonrası iyileşme haberi merakla bekleniyor. İşte Muhittin Böcek biyografisi...

Muhittin Böcek kimdir?

Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmaya başladı. Muhittin Böcek kaç yaşında olduğu merak ediliyor. 25 Ekim 1962 doğumlu Muhittin Böcek yaşı 57’dir. Muhittin Böcek nereli sorusu da araştırılıyor. Antalya, Konyaaltı’da doğmuş olan Muhittin Böcek aslen nereli diye de merak ediliyor. Muhittin Böcek aslen Yörük’tür.

Muhittin Böcek; ilk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Muhittin Böcek eğitimi Halkla İlişkiler ve İktisat alanında aldı. Aynı zamanda Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında da yüksek lisansını tamamladı. Muhittin Böcek hayatı boyunca siyaset ile ilgili çeşitli görevlerde bulundu. Anavatan Parti Merkez İlçe Başkanlığı sonrasında Anavatan Partisinden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilerek 2019 yılına dek Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini devam ettirdi. 31 Mart 2019 yılında ise Muhittin Böcek, yine Cumhuriyet Halk Partisinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

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