Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı

Habertürk ekranlarında Burası Haftasonu isimli programı sunan Oylum Talu iki haftadır ekranlarda gözükmüyordu.

Bugün yeniden izleyicilerle buluşan Talu, çok zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

"ÇOK KÖTÜ BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"

Hastalıkla mücadele sürecinde şiddetli ve geçmeyen baş ağrıları yaşadığını belirten Talu, "Çok kötü bir süreç geçirdim. Yemek bile yiyemedim. 4 kilo vermiş halde ekranlara geri döndüm." ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında testlerinin üç kez negatif çıktığını belirten Talu, 3 hafta daha kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorunda olduğunu belirtti.

