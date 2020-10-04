HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama: Önümüzdeki 48 saat çok kritik

Koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama: Önümüzdeki 48 saat çok kritik

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2020 23:53 | Son Güncelleme

Beyaz Saray yetkilisi, ABD basınına yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump için önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu aktardı.

Koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama: Önümüzdeki 48 saat çok kritik

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından Trump, tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump’ın doktoru Sean Conley bugün yaptığı açıklamada, “Başkanın durumu iyiye gidiyor” demişti.

Doktorların Trump’ın sağlık durumunun iyiye gittiğine dair yaptığı açıklamanın ardından bir Beyaz Saray yetkilisi ABD basınına, Başkan Trump için önümüzdeki 48 saatin kritik olacağını aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAAT ÇOK KRİTİK"

Yetkili, "Başkanın son 24 saatteki hayati değerleri çok endişe vericiydi. Önümüzdeki 48 saat, bakımı açısından kritik olacak. Hala tam bir iyileşme için net konuşmak mümkün değil” dedi.

Bugün başka bir Beyaz Saray yetkilisi ise ABD basınına verdiği demeçte, Trump’ın dün nefes almakta zorlandığını ve oksijen desteği verildiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti deneme için uzaya gönderecekNASA 23 milyon dolarlık tuvaleti deneme için uzaya gönderecek
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Diyanet'ten o paylaşımlara ilişkin açıklama geldi
Diyanet'ten o paylaşımlara ilişkin açıklama geldi
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Kan donduran olay! Cani koca, eşine dehşeti yaşattı
Kan donduran olay! Cani koca, eşine dehşeti yaşattı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama
BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Diğer Haberler
Ürdün’de hükümet istifa etti
Ürdün’de hükümet istifa etti
NASA, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti deneme için uzaya gönderecek
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti deneme için uzaya gönderecek
Mısır'da 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu
Mısır'da 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu
Şoke eden iddia! Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış
Şoke eden iddia! Trump hastaneye kaldırılmadan önce...
Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
Ölen eşi için oy pusulası istedi, 'sizi test ettim' dedi
Ölen eşi için oy pusulası istedi, savunması 'yok artık' dedirtti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.