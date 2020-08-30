HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüse yakalanan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalanan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 23:26 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Koronavirüse yakalanan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Temel Kotil, 3 Aralık 1959 Rize doğumludur. 2005 - 2016 yılları arasında Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmüştür.

1959 yılında doğan Temel Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'de Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde "Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

2003 yılında THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2015 yılında da THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.

Doç.Dr.Temel Kotil, 21 Ekim 2016 tarihinde TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uçak Sanayii A.Ş. Genel Müdürlük görevine atanmıştır ve aynı zamanda, 29 Mart 2016'dan bugüne Şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve dört çocuk babası olan Kotil'in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar ettiTartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!
En Çok Okunan Haberler
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
'Pes' dedirten olay! Kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
'Pes' dedirten olay! Kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Diğer Haberler
Çanakkale'de aile faciası! Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
İstiklal Caddesi'nde maske denetimi
İstiklal Caddesi'nde maske denetimi
Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı
Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat'ta havalimanına roketli saldırı
Nevşehir'de havai fişek gösterisi sonrası tarihi tepede büyük panik
Havai fişek gösterisi sonrası tarihi tepede büyük panik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.