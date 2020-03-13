Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşinden ilk kare

İki Oscar ödüllü Tom Hanks, film çekimleri için gittikleri Avustralya'da eşi Rita Wilson ile rahatsızlandıklarını ve yapılan test sonucunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığını bildirmişti.

Hanks, gelişmelerden herkesi haberdar edeceklerini de sözlerine eklemişti. Çiftten bugün ilk paylaşım geldi. Hanks fotoğrafı şu açıklamayla birlikte paylaştı:

"Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum. Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz. Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"



