Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu'nu kızı Ada kapıdan ziyaret etti! "Sana çok sarılmak isterdim"

Show TV'de yayınlanan 'Üç Kuruş' dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmış ve dizi çekimleri bir süre için durmuştu. Evinde dinlenen ünlü oyuncuya sosyal mesafe sınırları içerisinde ilk 'hasta ziyareti' ise küçük kızı Ada'dan geldi.

"SANA ÇOK SARILMAK İSTERDİM"

Karantinada olan 34 yaşındaki oyuncuyu, eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada, ziyarete gitti. Babasını bir süredir göremeyen küçük kız, daha fazla dayanamadı ve babasının kapısına dayandı. Uraz Kaygılaroğlu, 5 yaşındaki kızını görünce duygusal anlar yaşadı. "Sana çok sarılmak isterdim" diyen Kaygılaroğlu, Ada ile uzaktan sohbet etti.

"A VİTAMİNİ"

Eski eşi Melis İşiten'in çektiği videoyu sosyal medya hesabından "A vitamini." notuyla yayınladı.



Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Uraz Kaygılaroğlu'nun gönderisine, Merve Dizdar, Ayşecan Tatari ve Tarık Mengüç gibi ünlü isimler de "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.



