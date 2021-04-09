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Koronavirüse yakalanan Zeki Çetin hayatını kaybetti!

09.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi alan Bülent Ersoy 'Can arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum' dedi.

Koronavirüse yakalanan Zeki Çetin hayatını kaybetti!

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Entübe edilen usta sanatçıdan bugün kötü haber geldi. Zeki Çetin, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi:

"Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi’cim. Mekânın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bülent Ersoy
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