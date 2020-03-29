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Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 13:13 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak koronavirüsüne yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı. Paylaştığı video ile virüsü yendiğini açıklayan İlknur hemşire, "Ben kazandıysam hepimiz kazanırız" dedi.

İlknur hemşire yayınladığı videoda, "Bir hafta önce Kovid-19 virüsü testimin pozitif çıktığını sizlerle paylaşarak hepinizi üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak ben bu virüsü yendim ve bu savaşın kazananı ben oldum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Şu an taburcu oldum ve evimdeyim. Evimde karantina sürecim devam edecek. Kurallara evimden uymaya devam edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Ben kazandıysam hepimiz kazanırız. Asla pes etmek yok. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

(İHA)

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ilknur hemşire koronavirüs

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