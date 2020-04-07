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Koronavirüse yakalandığını düşünen adam önce karısını sonra kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Chicago’da yaşayan 54 yaşındaki Patrick Jesernik, koronavirüse yakalandıklarını düşünerek 59 yaşındaki eşi Cheryl Schriefer’i başından vurdu ve ardından intihar etti.

Koronavirüse yakalandığını düşünen adam önce karısını sonra kendini vurdu

Chicago’da yaşayan 54 yaşındaki Patrick Jesernik, koronavirüse yakalandıklarını düşünerek 59 yaşındaki eşi Cheryl Schriefer’i başından vurdu ve ardından intihar etti. Yetkililer, çiftin cesedini evlerinde buldu. Yakınları ise Cheryl’e iki gün önce koronavirüs testi yapıldığını, Patrick’in ise hastalık kapmaktan korktuğunu söyledi. Yapılan testlerde her ikisinin de test sonucunun negatif olduğu ortaya çıktı.

TEST SONUCUNUN ÇIKMASINI BEKLEMEDİ

Chicago’da bir erkek koronavirüs kaptıklarını düşünerek önce karısını, sonra kendini silahla öldürdü. Yetkililer, bölgedeki evlere gerçekleştirdikleri kontrol ziyaretleri sırasında çiftin ayrı odalardaki cesetleriyle karşılaştı.

Yetkililer, kapı ve pencerelerin içeriden kilitli olduğunu, evde herhangi bir boğuşma izine rastlanmadığını belirtti. Çiftin komşuları ailelerinin çifte ulaşamadığı için kendilerini arayıp onları kontrol etmelerini rica ettiğini söyledi. Kayıtlara göre Cheryl, koronavirüs belirtilerinden biri olan solunum zorluğu yaşamaktaydı. Ertesi gün yapılan otopside kadının yakın mesafeden ve başının arkasından vurulduğu ortaya çıktı. Patrick Jesernik’in ölüm sebebi intihar olarak kayıtlara geçti.

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