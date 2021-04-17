HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

17.04.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Ramazan Girgin (61), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra yaşamını yitirdi.

Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Kozlu’da, cep telefonu aksesuarları satışı yapan Ramazan Girgin'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, gönüllü üyeleri olan Ramazan Girgin ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dilbaz, "Evde karantina altındaydı. Dün akşam saatlerinde telefonda görüştük. Uzun uzun görüştük. Biraz solunum sıkıntısı yaşadığını söylüyordu bana. Gece sahura kalkmış. O sırada fenalaşmış. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ramazan Girgin'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
İzmir'de vakalar azaldı mı? Vali son durumu açıkladıİzmir'de vakalar azaldı mı? Vali son durumu açıkladı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu kişilerin koronavirüse yakalanma riski daha yüksek

Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu kişilerin koronavirüse yakalanma riski daha yüksek

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Prens Philip kendi tasarladığı cenaze arabasında taşınacak

Prens Philip kendi tasarladığı cenaze arabasında taşınacak

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.