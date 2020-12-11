Koronavirüse yakalanırsanız ağır mı hafif mi geçireceksiniz? Cevabı o gende saklıymış

Koronavirüs hastalığı herkeste farklı seyrediyor. Bazı kişiler yoğun bakımda yatarken bazıları ise hiçbir belirti olmadan hastalığı ayakta atlatabiliyor. Bilim insanları, bunun nedeninin 'interferon proteinlerini' sentezleyen ve 'interferon 1 beta' adı verilen bir genle de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Hastalığı ağır geçirme riskini öğrenmenin mümkün olduğunu belirten Genetik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Yakut 'genetik yatkınlık testi' hakkında önemli bilgiler verdi. Koronavirüs tedavisini yoğun bakımda geçirenler de var, hastalığı hiçbir belirti göstermeden ayakta atlatanlar da. Bilim insanları bunun altında yatan nedenin 'genetik yapı' ile de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin de aralarında olduğu bilimsel çalışma grupları, koronavirüsün vücutta nasıl seyredeceği yönünde önemli bilgiler elde etti. Hastalığı ağır geçirme riskinin interferon proteinin noksanlığı ile ilişkili olduğunu anlatan Prof. Dr. Tahsin Yakut, “Bu gende normalin dışında bir değişiklik varsa bunun şiddetine göre koronavirüs kliniğinin daha ciddi seyredeceği öngörülebiliyor" dedi.

VÜCUDUN VİRÜSE KARŞI MÜCADELESİNDE ROL OYNUYOR Koronavirüs ve etkileri üzerine dünyada birçok çalışma yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Yakut, “İleri yaş ve ilave hastalıklar koronavirüsün ciddiyeti açısından her ne kadar önem taşısa da, hastalığın insanlar arasında farklı klinik etki yarattığını görüyoruz. Koronavirüsün kişiler arası farklı etkiler göstermesinin nedeninin genetik faktörler olabileceği konusunda çalışmalar var. Koronavirüsle mücadelede kişiye katkıda bulunan interferon proteinleri dediğimiz proteinler bulunuyor. Bunlar özellikle interferon beta ve interferon alfa genlerinin ürettiği proteinler. İnterferon genlerinin sentezlediği proteinler vücudun koronavirüse karşı mücadelesinde rol alan proteinler. Bu proteinleri üreten genlerde bir sorun olduğu zaman da kişilerin bu hastalığı daha ağır geçirmesi mümkün. Bu genler vücudumuzda var ve gende değişiklik olup olmaması önemli. Çünkü olumsuz anlamda değişiklik (mutasyon) olduğunda bunların ürettiği proteinlerde de değişiklikler olmaktadır. Normalin dışında bir değişiklik varsa, bunun şiddetine göre koronavirüsün daha ciddi seyredeceği öngörülebiliyor" diye konuştu.