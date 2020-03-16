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Koronavirüse yakalanma ihtimalini dengeli beslenme düşürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı alınacak önlemler arasında dengeli beslenmenin de yer aldığını söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, korunacak beslenme düzeni sayesinde vücut direncini artırmanın etkili olacağını söyledi.

Koronavirüse yakalanma ihtimalini dengeli beslenme düşürüyor

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişinin dünya genelinde ise virüs taşıdığı kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 114’ten fazla ülkeye yayılan korona virüsü salgınını pandemi ilan ettiğini duyurdu.

Türkiye’de de görülen vakanın ardından ülke genelinde tedbirler artırıldı. Hijyene önem vermek, kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, hasta olan kişilere yaklaşmamak gibi önlemler sık sık gündeme gelirken, Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç de tüm bunlara ek olarak sağlıklı ve dengeli beslenme vurgusu yaptı.

Korona virüsüne karşı alınabilecek önlemlerden birinin de bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek olduğunu kaydeden Op. Dr. Ergenç, "Dengeli beslenme de bu noktada önemli. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ile meyveyi beslenmenizden eksik etmemelisiniz. Böylece yeşillik ve meyvelerdeki yüksek vitamin içeriği vücut direncinizi de artıracaktır. Bunun yanı sıra bol miktarda su tüketilmesini de öneriyoruz. Aynı şekilde yeterli sıvı tüketimi de vücut direncini korur. Tabi dengeli beslenmenin yanı sıra kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması ve gerekirse de maske kullanımını tavsiye ediyoruz. Ellerin sık sık ve doğru şekilde yıkanmasına da dikkat edilmeli. Bu tip basit gibi görünen önlemler virüsün enfeksiyon yapma ihtimalini de azaltır” diye konuştu.

Aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip ettiklerini de kaydeden Op. Dr. Ergenç, 55 yaş üzerindeki vatandaşların koruyucu aşılama (grip aşışı) yaptırabileceğini de belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sağlık beslenme

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