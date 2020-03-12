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Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu ve yoğurt yedi! Yozgat'ta akılalmaz olay

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2020 20:14 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için arap sabunu ve yoğurt yiyen Yozgatlı adam zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu ve yoğurt yedi! Yozgat'ta akılalmaz olay

Koronavirüsten ilk enfekte olan kişinin açıklanmasından sonra büyük bir panik yaşamaya başlayan vatandaşlar kendince çözüm üretmeye başladı.

15-20 DAKİKA SONRA BAŞI DÖNMEYE BAŞLADI

Koronavirüs korkusuyla Yozgat’ta akıllara zarar bir olay gerçekleşti. 43 yaşındaki Mehmet E. bağışıklık sisteminin güçlenip, içinin temizlenmesi ve bu virüsün kendisine etki etmemesi için akşam yemeğinde arap sabunu ile birlikte yoğurt yedi. Arap sabunu ve yoğurdu yedikten yaklaşık 15-20 dakika sonra başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan Mehmet E. 112 acil servisini aradı ve ambulans istedi. 112 Ambulans ile acil servise kaldırılan Mehmet E. tedavi altına alındı.

Midesi yıkanan ve serum takılan Mehmet E. kendine geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada "Kendimi bu virüsten korumak için çözüm yolu arıyordum ve aklıma arap sabunu ile yoğurt yemek geldi. Çünkü arap sabunu içimi temizler beni temiz tutar yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm. Yoğurdun içine bolca arap sabunu döktüm ve yedim. Ayrıca bu virüsü ilk hangi Çinli bulaştırdıysa Allah onun bin belasını versin" dedi.

DOKTOR: HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY NE GÖRDÜM, NE DUYDUM"

Acil servis doktoru Erhan K. ise yaptığı açıklamada, "Mehmet amcaya gerekli işlemler yapıldı şu an durumu iyi. Ayrıca belirtmek isterim ki doktorluk hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Arap sabunu yemek nasıl bir akıldır anlamadım. Lütfen kimse böyle şeyler yapmasın" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
arap sabunu koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Virüsten daha büyüğü var oda Cahillik.
hahaha memleket yozgat hemşerime bak hele yaaaaa hahahahaha toprağam ne adamsın karnım ağrıdı gülmekten...
ülkenin bilimsel ortalaması bu.düşünün bakan koca"2 ay direnin diyor..bence eğer hala bir kabile devleti değilsek, bakan derhal istifa etmeli.
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