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  4. Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Çavuşoğlu'nun testi negatif çıktı

Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Çavuşoğlu'nun testi negatif çıktı

19.02.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu.

Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Çavuşoğlu'nun testi negatif çıktı

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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