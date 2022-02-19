Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Çavuşoğlu'nun testi negatif çıktı

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. pic.twitter.com/ed3WR938bs — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2022



