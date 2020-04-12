Koronavirüse yakalanmıştı! Ölümden dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson halka seslendi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alınmıştı. Johnson yapılan tedavinin ardından koronavirüs hastalığını yenerek taburcu edildi. Johnson, taburcu edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile İngiliz halkının Paskalya Bayramı’nı kutladı.

"KELİMELERİ BULMAKTA ZORLANIYORUM"

Başbakan, yayınladığı videoda tedavi sürecine de değinerek ‘’Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) hayatımı kurtarmasından sonra hastaneden taburcu oldum. Onlara olan borcumu açıklayacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Ancak buna gelmeden önce Birleşik Krallık’taki herkese çabaları ve feda ettikleri her şey için teşekkür etmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Johnson, konuşmasının devamında "Güneşin olduğu, doğanın harika göründüğü ve dışarısının çok davetkar olduğu bu zamanlarda sosyal izolasyon kurallarına uymanın ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum çünkü ülke çapındaki milyonlarca kişi doğru şeyi yapıyor’’ açıklamasında bulundu. Başbakan, izolasyon döneminin zorluklarını değinerek, İngiliz halkının inançla ve sabırla bu zorluklara katlandığını belirtirken, "İnanmanızı isterim ki bu Paskalya Bayramı’ndaki çabalarınız buna değecek ve her gün aramızdan ayrılanlar için yas tutmamıza rağmen mücadelemiz asla bitmeyecek’’ dedi.