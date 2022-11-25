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Koronavirüse yakalanmıştı! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan açıklama geldi

25.11.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Saraylar Danışmanlar Komitesi Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Milli Saraylar Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen '21. Yüzyılda Saray-Müzeleri Değerlendirmek' başlıklı sempozyumun açılış oturumunda konuştu. Ortaylı "Korona'yı hafif geçirdim. Yoruldum ama artık dikkat ediyorum. Sempozyuma da gelebildim. Bu sempozyumun yapılması iyi oldu, çünkü böyle bir şey yoktu. En sevindiğim şey İtalya ve İspanya'nın katılması oldu. Onların müzeleri ve saraylarıyla yakın ilgimiz olması gerekiyor" dedi.

Koronavirüse yakalanmıştı! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan açıklama geldi

Milli Saraylar Başkanlığı ev sahipliğinde '21. Yüzyılda Saray-Müzeleri Değerlendirmek' başlıklı sempozyumun açılış oturumu ikinci avluda bulunan Has Ahırlar bölümünde başladı. Açılış oturumunda Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, oturum başkanı olarak Milli Saraylar Danışmanlar Komitesi Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ICOM Eski Başkanı Dr. Alberto Garlandini ve İspanya Ulusal Miras Kurumu Başkanı Ana de la Cuevo konuşma yaptı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından düzenlenen, müzeciliğin tarihsel gelişimi ve 'saray-müzeler' ile ilgili uluslararası sempozyum 25-27 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

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'21. Yüzyılda Saray-Müzeleri Değerlendirmek' başlıklı sempozyuma, akademisyenlerin yanı sıra dünyada müzeciliği fiilen yöneten, alanında uzman isimler katıldı. Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda yer alan Has Ahırlar bölümünde gerçekleşen sempozyum saat 10.00'da başladı. Sempozyuma aralarında İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Hindistan ve Arnavutluk'un da bulunduğu 16 ülkeden, 25'i yabancı 60 uzmanın konuşma yapması bekleniyor. 2 farklı salonda ve 14 oturumda yürütülecek olan sempozyumda Türkçe ve İngilizce 46 tebliğ sunulacak.

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Sempozyumun, 'Saray-Müzelerin Yönetimi' isimli açılış oturumunda Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, oturum başkanı olarak Milli Saraylar Danışmanlar Komitesi Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ICOM Eski Başkanı Dr. Alberto Garlandini ve İspanya Ulusal Miras Kurumu Başkanı Ana de la Cuevo konuşma yaptı. Sempozyum 'Arşivler ve Kültürel Miras' oturumuyla sona erecek.

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Oturumlar, Milli Saraylar'ın 'YouTube' hesabından canlı yayınlanacak. Her oturum sonunda düzenlenecek soru-cevap bölümüyle dinleyicilerin sempozyuma katılımı da sağlanacak. Sempozyuma özel süreli sergi hazırlandı. Sergide, yabancı devlet adamlarının prestij göstergesi olarak Osmanlı padişahlarına sunduğu diplomatik hediyeler, Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan Yıldız Fabrika-i Hümâyûnu'nun seçkin örnekleri ve Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıldönümü münasebetiyle hediye edilen değerli eserler görülebilecek.

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"İNŞALLAH GELECEK TOPLANTILARDA KREMLİN SARAYI VE TAHRANI DA GÖRÜRÜZ"

Milli Saraylar Danışmanlar Komitesi Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı "Korona'yı hafif geçirdim. Yoruldum biraz ama dikkat ediyorum, sempozyuma da gelebildim. Bu sempozyumun yapılması iyi oldu, çünkü böyle bir şey yoktu. Dışarıdan da gelenler oldu. En sevdiğim İtalya ve İspanya'nın katılması oldu. Onların müzeleri ve saraylarıyla yakın ilgimiz olması gerekiyor. El Hamra Sarayı ile Topkapı Sarayı birbirini tanımalı, Dolmabahçe de o kültürün bir parçası. 19. asır Akdeniz Kültüründe bir saray. Onlarla ortak sorunlarımız var, benzer iklim ve benzer kültürel çevredeyiz. Onlar bizi biz onları tanıyoruz yavaş yavaş. İnşallah gelecek toplantılarda Kremlin Sarayı ve Tahran Gülistan Sarayını da görürüz" dedi.

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"MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI'NIN YAŞAMIŞ OLDUĞU DEĞİŞİMİ DÜNYA İLE PAYLAŞIYORUZ"

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız "Burada sempozyumun tertiplenme nedeni Milli Saraylar Başkanlığı'nın yaşamış olduğu kurumsal değişimi, dünyadaki benzer kurumlar ile paylaşmak. Milli Saraylar Başkanlığı, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapılandırıldı. 22 ülkeden katılımcıların kurumlarıyla benzer bir altyapıya kavuştu. 22 ülkeden farklı müzecilik kurumları, uluslararası müzecilik kurumlarının en üst yöneticileri bizimle beraberler tecrübeleri paylaşıyoruz. Bu sempozyum sonucunda Türkiye'de tarihi miras yönetimi ile ilgili ülkemizin de uluslararası tüm kurumlarla yarışabilecek, rekabet edebilecek, onlardan daha iyi bu hizmeti verebilecek kurumlara sahip olduğunu da uluslararası paydaşlarımıza göstermiş oluyoruz" dedi.

(DHA)

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