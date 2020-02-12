Koronavirüse yeni isim bulundu: Covid-19

Çin'de ortaya çıkan ve binden fazla insanın ölümüne, binlerce kişinin hastalanmasına yol açan yeni tür koronavirüse bir isim bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü kuruluşun Cenevrede'deki merkezinde yaptığı açıklamada salgın hastalığa Covid-19 (2019-nCoV) adının verildiğini duyurdu. Covid, İngilizce koronavirüs hastalığı tanımının harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Sonundaki 19 rakamı ise ortaya çıktığı 2019 yılına işaret ediyor.

Çin'den dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs Covid-19'un Avrupa'da antibiyotik sıkıntısına da yol açabileceği belirtildi. Salgın nedeniyle Çin'in en büyük antibiyotik üreten ilaç fabrikalarının bulunduğu Hubei vilayetinde üretim durdu. Sağlık sektörü temsilcileri dünyanın en büyük antibiyotik üreticisi olan Çin'de üretimin durmasının küresel ölçekli bir soruna dönüşebileceği uyarısında bulundular.

Alman danışmanlık şirketi Roland Berger'de ilaç uzmanı olarak çalışan Morris Hosseini, üretimin durması ile antibiyotik stoklarında daralma görülmeye başladığını kaydetti.