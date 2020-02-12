HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüse yeni isim bulundu: Covid-19

Koronavirüse yeni isim bulundu: Covid-19

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2020 00:22 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar binden fazla kişinin ölümüne yol açan, yaklaşık 30 ülkeye yayılan yeni tür koronavirüs kaynaklı hastalığa bir isim bulundu: Covid-19.

Koronavirüse yeni isim bulundu: Covid-19

Çin'de ortaya çıkan ve binden fazla insanın ölümüne, binlerce kişinin hastalanmasına yol açan yeni tür koronavirüse bir isim bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü kuruluşun Cenevrede'deki merkezinde yaptığı açıklamada salgın hastalığa Covid-19 (2019-nCoV) adının verildiğini duyurdu. Covid, İngilizce koronavirüs hastalığı tanımının harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Sonundaki 19 rakamı ise ortaya çıktığı 2019 yılına işaret ediyor.

Çin'den dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs Covid-19'un Avrupa'da antibiyotik sıkıntısına da yol açabileceği belirtildi. Salgın nedeniyle Çin'in en büyük antibiyotik üreten ilaç fabrikalarının bulunduğu Hubei vilayetinde üretim durdu. Sağlık sektörü temsilcileri dünyanın en büyük antibiyotik üreticisi olan Çin'de üretimin durmasının küresel ölçekli bir soruna dönüşebileceği uyarısında bulundular.

Alman danışmanlık şirketi Roland Berger'de ilaç uzmanı olarak çalışan Morris Hosseini, üretimin durması ile antibiyotik stoklarında daralma görülmeye başladığını kaydetti.

Hosseini, dünya ilaç sektörünün antibiyotik konusunda Çin'e bağımlı olduğunu belirterek, Çin'de durumun orta vadede normalleşmemesi halinde Avrupa'da antibiyotik sıkıntısının ortaya çıkacağını vurguladı. Hindistan'dan da antibiyotik ithal edildiğini belirten uzman, ancak bu ülkeden temin edilecek ilaçların gereksinimi karşılamada yetersiz kalacağı uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Çin'deki yeni yıl tatilinin de etkisiyle ilaç sektöründe yaşanan daralmanın hissedilir duruma geldiğini belirterek, üretime verilen aranın daha fazla uzaması halinde ciddi antibiyotik sıkıntılarının baş göstereceğini belirtiler. Çin'de üretimin kesilmesine rağmen stoklarda, bir süre daha yetecek kadar antibiyotik bulunduğu belirtiliyor. Çin yönetimi ise üretime yeniden başlanabilmesi için virüs salgının önüne geçilmesini bekliyor.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail açıklamasıFilistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

ABD'den İdlib açıklaması! Jeffrey Ankara'da

ABD'den İdlib açıklaması! Jeffrey Ankara'da

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail açıklaması

Son dakika! ABD'den İdlib açıklaması! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da

ABD'den İdlib açıklaması! Jeffrey Ankara'da

Son dakika! AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline 4 günlük men cezası

AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

Ciara fırtınası nedeniyle iniş yapamayan yolcu uçağında büyük panik yaşandı

Uçakta büyük panik! Çığlıklar yükseldi

Ciara fırtınası İngiltere'yi vurdu

Ciara fırtınası ülkeyi esir aldı

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştıran kişinin kimliği belli oldu

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.