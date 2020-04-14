Koronavirüse yolda yakalandı! 'Ben kefeni yırttım' dedi ve çağrıda bulundu

Mardin Kızıltepe’de yaşayan 3 çocuk babası Ferhat Bozan, İran ve İstanbul arasında yük taşımacılığı yaparken 20 gün önce İstanbul’a yük almak için sefere çıktı. Yolda eklem ağrıları şikayetiyle hastaneye giden Bozan’a teşhis konulamadı. Ancak ağrıları geçmeyen ve yüksek ateş geçiren Bozan bu sefer Mardin’de bir özel hastaneye gitti. Bozan’ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı ve hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşan Bozan, yoğun bakım servisine alındı. 3 gün boyunca solunum cihazına bağlı yaşayan Bozan, 10 gün yoğun bakım servisinde kaldı.

'4 HASTANEYE GİTTİM TEŞHİS KONULAMADI'



Normal servise alınan Bozan, hasta yatağında yaşadıklarını çektiği videoyla anlattı. Bozan, “Mardin’de ikamet ediyorum. Uzun yol TIR şoförüyüm. İstanbul'a yük yüklemeye gittim. Gelirken koronavirüs hastalığı belirtileri oluştu. 4 hastaneye gittim benim hastalığımı bilmedi. Mardin'de özel bir hastaneye gittim. Hoca ‘koronavirüse yakalandın’ dedi. Beni normal müşahede odasına yatırdı. Bir gün geçtikten sonra durumum çok kötü oldu beni yoğun bakıma aldılar. 3 gün yoğun bakımda kaldım kritik bir bölümden geçtim. 10 gün normal yoğun bakımda kaldım” dedi.