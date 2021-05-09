Koronavirüsle artışa geçen yan hastalıklara dikkat!

Elazığ Mediline Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman, dünya genelinde yılda ortalama 18 milyon yaşam kaybının önde gelen nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi verdi. Özellikle pandemi sürecinde kalp ve damar hastalıklarının sadece akciğer hastalığı veya gribal bir enfeksiyon gibi geçmediğini, buna ek olarak kalp, beyin, böbrek, akciğer ve benzeri dolaşım sisteminin olduğu tüm organları etkilediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Harman, yaklaşan bayramda vatandaşların sağlıklı besin tüketmeleri konusunda bilgiler de vererek uyarıda bulundu.

"COVID-19 TÜM ORGANLARI ETKİLİYOR"

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına ek olarak pandemi sürecinde bir çok yan hastalığın arttırdığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Harman, “ Bilindiği üzere ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da kalp ve damar hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Malum tüm dünyanın uğraştığı bir pandemi süreci mevcut. Covid-19’la mücadelede bizler de şuan tam kapanma süreci içerisindeyiz. Covid-19 maalesef sadece bir akciğer hastalığı veya gribal bir enfeksiyon gibi geçmemekte. Özellikle kalp, beyin, böbrek, akciğer ve benzeri dolaşım sisteminin olduğu tüm organları etkileyebilmekte. Covid-19 döneminde kalple ilgili ciddi ritim bozuklukları, kalp kası tutulumu, kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma, akciğer pıhtılaşması, kalp krizi biraz daha fazla görülebilmekte” dedi.