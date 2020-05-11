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  4. Koronavirüsle boğuşan ülkede Bolsonaro'nun jet ski fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Koronavirüsle boğuşan ülkede Bolsonaro'nun jet ski fotoğrafı ortalığı karıştırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 01:00 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen gölde jet ski kullanması tepkilere neden oldu.

Koronavirüsle boğuşan ülkede Bolsonaro'nun jet ski fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Brezilya basınındaki haberlerde Bolsonaro'nun, 30 misafiri ile mangal partisi vermeyi planladığı ancak eleştirilerin ardından bu etkinliği iptal ederek, gölde jet ski kullanmaya karar verdiği bildirildi.

Bolsonaro’nun başkent Brasilia'da yer alan Paranoa Gölü’nde jet ski kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, binlerce kişi Bolsonaro'ya tepki gösterdi.

BOLSONARO, SALGINI "HİSTERİ" ŞEKLİNDE NİTELENDİRMİŞTİ

Brezilya'da Kovid-19’a karşı tutumu nedeniyle eleştirilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının dikkate alınmasını savunduğu için anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta’yı 16 Nisan'da görevden almıştı.

Kendisine karantina önerildiği dönemde dışarı çıkıp destekçileriyle tokalaşan, halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro, salgını "histeri, "kuruntu" ve "küçük bir grip" şeklinde nitelendirerek, karantina tedbirleri uygulayan eyalet valileri ile belediye başkanlarını eleştirmişti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 10 bin 739 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 156 bin 862 kişide görüldü. (AA)

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