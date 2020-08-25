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Koronavirüsle ikinci kez enfekte olan ilk insan kayıtlara geçti

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Bilim insanları, koronavirüsün iki farklı versiyonu ile enfekte olan dünyadaki ilk vakayı kayıtlara geçti.

Koronavirüsle ikinci kez enfekte olan ilk insan kayıtlara geçti

Hong Kong Üniversitesi’inde mikrobiyoloji departmanındaki araştırmacıların söylediğine göre Mart ayında Covid-19’a ikinci kez yakalanan 33 yaşındaki adam üç gün boyunca ateş, öksürüp ve baş ağırısı semptomlarını gösterdi. 29 Mart günü hastaneye kaldırılan erkek hasta, iki negatif sonuçlu testin ardından 14 Nisan’da hastaneden taburcu edilmişti.

15 Ağustos’ta İspanya’dan Hong Kong’a dönen erkek hastaya havaalanında yapılan virüs taraması ikinci kez pozitif sonuç verdi. Hasta tekrar hastaneye kaldırıldı; ancak bu sırada hiçbir semptom göstermemişti.

İnsanlarda koronavirüse karşı gelişen doğal bağışıklık sistemi teorilerinin olası sonuçları üzerine bilimsel makale yazan araştırmacılar bağışıklığın kısa süreli olabileceğini ve aşıların kalıcı koruma sağlamayabileceğini gösterdiğini; ancak sonuca varmak için izole bir vaka üzerinden sonuca varmamak konusunda dikkatli olmak gerektiğini söylediler.

Hong Kong Üniversitesi, yaptığı açıklamada “Görünüşe göre genç ve sağlıklı bir hasta ilk tanıdan 4.5 ay sonra teşhis edilen ikinci bir Covid-19 enfeksiyonu tanısına sahip. Bu vaka, ilk enfeksiyondaki iyileşmeden birkaç ay sonra ikinci enfeksiyonun olabileceğini gösteriyor. Bulgularımız, hastalar virüse karşı doğal bağışıklık kazanmış olsalar bile, diğer soğuk algınlığı türlerinde olduğu gibi SARS-CoV-2’nin küresel insan popülasyonunda devam edebileceğini göstermektedir” dedi.

İKİNCİ KEZ ENFEKTE OLDU

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Üniversite, açıklamasına “Doğal bağışıklık kısa süreli olabileceği için, enfeksiyon tanısı almış olanlar için de aşılama düşünülmelidir. Önceden Covid-19 enfeksiyonu olan hastalar, maske ve sosyal mesafe gibi kontrol önlemlerine uymalıdır” sözleriyle devam etti.

Clinical Infectious Diseases adlı tıp dergisi tarafından kabul edilen çalışmanın tamamı henüz yayınlanmadı. İngiliz uzmanlar ise, küresel ölçekte yorum yapmak için henüz erken olduğu görüşünde.

Mikrobiyal patojenler konusunda çalışan Profesör Brendan Wren “Bir erkek hastanın Covid-19 varyantı ile enfekte olduğu ortaya çıktı. Virüsün zamanla doğal olarak mutasyona uğraması beklenebilir. Bu çok nadir görülen bir yeniden enfekte olma örneğidir ve Covid-19 aşıları geliştirme yönündeki küresel çabayı çürütmemelidir” dedi.

Wellcome Sanger Enstitüsü Genom Projesi bilimsel danışmanı Dr. Jeffrey Barrett da yaptığı açıklamada “Bu vaka, ikinci kez enfeksiyonla ilgili önceki raporlardan kesinlikle daha güçlü bir kanıttır. Ancak görünüşe göre hasta tek bir enfeksiyonu takiben nükseden iki farklı enfeksiyona sahip. Bu oldukça nadiren olabilir. Ortaya çıkan ikinci enfeksiyonlar çok ciddi olmayabilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nde Dr. Maria Van Kerkhove ise yapılan çalışmanın bugüne kadar bildirilen 24 milyondan fazla vaka arasında bir bağlama yerleştirilmesi gerektiğini söyleyerek “İnsanları korkutmak istemiyorum. İnsanların enfekte olduklarında hafif bir enfeksiyon geçirseler bile bağışıklık geliştirdiklerini anlamalarını sağlamalıyız. Bu vakada henüz araştırmayı okumadım ve bu yüzden kişide yeniden enfeksiyonu nötralize edici bir antikör tepkisi gelişip gelişmediği konusunda yorum yapamam” dedi.

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