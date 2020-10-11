HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma! Cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor

Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma! Cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2020 22:06 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) banknot, telefon ekranı ve paslanmaz çelik üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiği bildirildi.

Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma! Cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'nun bulguları, Kovid-19'un yüzeylerde sanıldığından daha uzun süre enfekte etme özelliğini kaybetmediğini ortaya koydu.

CSIRO'nun araştırması, yeni tip koronavirüsün "oldukça güçlü" olduğunu, cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde, neredeyse oda sıcaklığı olan 20 derecede 28 gün kalabildiğini gösterdi.

DAHA YÜKSEK SICAKLIKLARA DAHA KISA SÜRE DAYANIYOR

Sonuçları "Virology Journal" dergisinde yayımlanan araştırmada, virüsün daha yüksek sıcaklıklara daha kısa süre dayandığı, bazı yüzeylerde 40 derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılık özelliğini yitirdiği gözlendi.

Kovid-19'un ayrıca pürüzsüz yüzeylerde daha uzun süre kaldığı, kumaş gibi pürüzlü yüzeylerde 14 gün geçtikten sonra bulaşıcılık özelliğine sahip virüse rastlanmadığı görüldü.

CSIRO Başkanı Dr Larry Marshall, "Virüsün gerçekte yüzeylerde ne kadar uzun süre kaldığını belirlemek, yayılımını daha doğru öngörmemizi ve azaltmamızı, halkımızı korumakta daha iyi iş çıkarmamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

DENEYLER KARANLIKTA YAPILDI

Araştırma kapsamında yürütülen deneylerin, ultraviyole ışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla karanlıkta yürütüldüğü belirtildi. Güneş ışığının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Daha önce yapılan laboratuvar çalışmaları, Kovid-19'un, banknotlar ve cam yüzeylerde 2 ila 3 gün, plastikte ve paslanmaz çelikte 6 güne kadar kalabildiğini ortaya koymuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü partiKoronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka açıklandıİtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka açıklandı
Kimse dikkat etmiyor! Gözünüzden olmak istemiyorsanız bunları yapmayın Kimse dikkat etmiyor! Gözünüzden olmak istemiyorsanız bunları yapmayın
En Çok Okunan Haberler
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
İsmail Küçükkaya: FOX Ana haber bana teklif edildi
İsmail Küçükkaya: FOX Ana haber bana teklif edildi
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Karnı burnunda poz! 'Elim de hep karnımda'
Karnı burnunda poz! 'Elim de hep karnımda'
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
Ailesi kanlar içerisinde buldu! Ölmeden önce son isteği bu oldu
Ailesi kanlar içerisinde buldu! Ölmeden önce son isteği bu oldu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka açıklandı
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka açıklandı
Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini görücüye çıkardı
Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini görücüye çıkardı
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom
Çocuğunu yangından kurtarmak isteyen babaya polis şiddeti
Çocuğunu yangından kurtarmak isteyen babaya polis şiddeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.