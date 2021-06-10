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Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Çin'deki o pazarda yarasa satılmadı

10.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yeni araştırma oldukça ses getirecek. Bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre Covid-19 salgını başlamadan hemen önce Wuhan'da yarasa ve pangolin gibi hayvanların satılmadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu son veri, ''Covid-19 laboratuvarda üretildi iddialarını güçlendiriyor'' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Çin'deki o pazarda yarasa satılmadı

Koronavirüsü yaymakla suçlanan Wuhan'daki Huanan hayvan pazarı tüm dünyada kötü şöhretiyle tanınıyor. Öyle ki Covid-19 bu pazardan çıkıp tüm dünyaya yayılmıştı ve ilk teorilerin çoğu yarasaları işaret ediyordu. Ancak yeni araştırmaya göre, orada yarasa satılmadı.

YARASALARIN VİRÜS TAŞIDIĞINA DAİR BİR KANIT BULUNAMADI

Oxford araştırması, Covid-19 salgını başlamadan hemen önce Wuhan hayvan pazarlarında yarasa veya pangolin satılmadığını gösteriyor. 2017'den Kasım 2019'a kadar Wuhan'da ticareti yapılan 50 bin hayvan incelenmesinin ardından bilim insanları, şehirdeki pazarlarda tutulan yarasaların veya pangolinlerin virüs taşıdığına dair bir kanıt bulamadı. Kaydedilen 38 tür arasında tek bir yarasa bile yoktu.

Ancak bilim insanları, orada ticareti yapılan diğer hayvanların Covid-19'u kolayca yayabileceğini de söz konusu araştırmaya ekledi. Pis kafeslerde tutulan ve bakımları ihmal edilen çok sayıda vahşi hayvanın, Covid-19'un insanlara geçmesi için uygun ortamın bulunduğunun altı çizildi.

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Oxford Üniversitesi'nden Chris Newman, DailyMail'e verdiği demeçte şunları söyledi: Bu türlerin bazılarının çeşitli hastalıklara ev sahipliği yaptığı biliniyor ancak, verilerimiz, insanların Covid-19'a nasıl bulaştığını belirleyemiyor, sadece bu pazarlarda pangolinler veya yarasalarla doğrudan temas son derece mantıksız görünüyor. Pazarlardaki yarasa ve pangolinler bu bilmecede yer almıyor bundan emin olabiliriz.

Scientific Reports dergisinde de yayınlanan araştırmaya göre hayvan pazarları hayvandan insana bulaşan virüsler ve hastalık yapıcı parazitler için elverişli bir ortam. Ancak bu hayvanların arasında Kovid-19 taşıyanların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'Lİ BİLİM İNSANLARI: KORONAVİRÜS LABORATUVAR ÇIKIŞLI

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görüldü. İlk vakanın Wuhan’daki canlı hayvan pazarında tespit edildiği, virüsün de oradan yayıldığı tezi ortaya atıldı. Ancak bu tez bilimsel olarak kanıtlanamadı. Salgının başından beri virüsün laboratuvardan sızdığını savunanlar var. Amerikalı iki bilim insanı koronavirüsünün Çin’deki bir laboratuvarda ‘üretildiği’ne dair bilimsel bir çalışmaya imza attı. İkili, tezini virüsün genom dizilimine dayandırdı.

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Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, şubat ayında, virüsün bir laboratuvarda üretilmiş olma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtmişti. Buna karşılık aksi yöndeki tez bilim insanlarının gündeminden düşmedi.

ABD BAŞKANI ''İNCELEME BAŞLATILSIN'' DEMİŞTİ

18 bilim insanı bir buçuk yıl geçmesine rağmen yeni tip koronavirüsün nasıl ortaya çıktığının belirlenemediğini belirtip ‘laboratuvar sızıntısı’ teorisinin hala geçerliliğini koruduğunu dile getirmişti. Son olarak ABD istihbaratının bir raporunda Covid-19’un yayılmasından hemen önce Çin’deki Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan üç araştırmacın virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğu öne sürülmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta virüsün insan eliyle üretilip üretilmediğine dair kapsamlı inceleme başlatılmasını istemişti.

Hastalık dünyada 3 milyon 745 binin üzerinde cana mal oldu. Türkiye’de 48 bin 68 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin

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