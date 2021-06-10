Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Çin'deki o pazarda yarasa satılmadı

Koronavirüsü yaymakla suçlanan Wuhan'daki Huanan hayvan pazarı tüm dünyada kötü şöhretiyle tanınıyor. Öyle ki Covid-19 bu pazardan çıkıp tüm dünyaya yayılmıştı ve ilk teorilerin çoğu yarasaları işaret ediyordu. Ancak yeni araştırmaya göre, orada yarasa satılmadı.

YARASALARIN VİRÜS TAŞIDIĞINA DAİR BİR KANIT BULUNAMADI

Oxford araştırması, Covid-19 salgını başlamadan hemen önce Wuhan hayvan pazarlarında yarasa veya pangolin satılmadığını gösteriyor. 2017'den Kasım 2019'a kadar Wuhan'da ticareti yapılan 50 bin hayvan incelenmesinin ardından bilim insanları, şehirdeki pazarlarda tutulan yarasaların veya pangolinlerin virüs taşıdığına dair bir kanıt bulamadı. Kaydedilen 38 tür arasında tek bir yarasa bile yoktu.

Ancak bilim insanları, orada ticareti yapılan diğer hayvanların Covid-19'u kolayca yayabileceğini de söz konusu araştırmaya ekledi. Pis kafeslerde tutulan ve bakımları ihmal edilen çok sayıda vahşi hayvanın, Covid-19'un insanlara geçmesi için uygun ortamın bulunduğunun altı çizildi.

Oxford Üniversitesi'nden Chris Newman, DailyMail'e verdiği demeçte şunları söyledi: Bu türlerin bazılarının çeşitli hastalıklara ev sahipliği yaptığı biliniyor ancak, verilerimiz, insanların Covid-19'a nasıl bulaştığını belirleyemiyor, sadece bu pazarlarda pangolinler veya yarasalarla doğrudan temas son derece mantıksız görünüyor. Pazarlardaki yarasa ve pangolinler bu bilmecede yer almıyor bundan emin olabiliriz.