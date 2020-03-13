Koronavirüsle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Dün akşam Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen koronavirüs toplantısında alınan kararların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da duyurduğu genelgeye göre, kamu görevlilerine yurt dışı yasağı getirildi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid-19 salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görülmüş, 5 bine yakın insan hayatını kaybetmiştir.

Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalık, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan corona virüsü Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir.

Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek adına mezkûr Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir.