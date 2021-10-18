HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileri

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileri

18.10.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan bir araştırma uzun süreli görülen koronavirüsün en yaygın belirtilerini ortaya koydu.

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileri

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma uzun süreli görülen koronavirüsle ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkardı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERDE YAKALANABİLİR

Hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına verilen "uzun kovid" ile ilgili yapılan araştırma bu hastalığa sadece yetişkinlerin değil aynı zamanda çocukların ve gençlerinde yakalanabileceğini ortaya koydu. Ayrıca çalışmaya göre, her yedi kişiden birinde 15 hafta sonra hala semptomların olabilir.

EN YAYGIN BELİRTİLER

Profesör Sir Terence Stephenson, baş ağrıları ve olağan dışı yorgunluğun "uzun kovid"in en yaygın belirtileri olduğunu ifade etti.

"UZUN KOVİD"İN NEDENİ

Uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki bulundu. Bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
PARTNER"Onların tartışmasına yetişemiyorum""Onların tartışmasına yetişemiyorum"
ABD’de AVM’de silahlı saldırıABD’de AVM’de silahlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'na yoğun ilgi

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'na yoğun ilgi

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

ABD'yi suçladı: Ölümcül bir bıçak saplandı

ABD'yi suçladı: Ölümcül bir bıçak saplandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.