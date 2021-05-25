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Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! Ömür boyu antikor umudu

25.05.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yapılan bir araştırma, hafif koronavirüs enfeksiyonundan sonra bağışıklığın hayat boyu sürme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! Ömür boyu antikor umudu

Araştırmaya göre, hafif koronavirüs vakalarından aylar sonra, insanların vücutlarında hala koronavirüse karşı antikorlar pompalayan bağışıklık hücreleri var. Bilim insanlarının bildirdiğine göre bu tür hücreler bir ömür boyu varlığını sürdürebilir ve her zaman antikorları ortaya çıkarabilir.

"KALICI ANTİKOR KORUMASI SAĞLAYABİLİR"

NTV'de yer alan habere göre Nature dergisinde yayımlanan bulgular, hafif Covid-19 vakalarının kalıcı antikor koruması sağlayabileceğini ve tekrarlayan hastalık nöbetlerinin oldukça nadir olduğunu öne sürdü.

Çalışmanın başyazarı Dr. Ali Ellebedy, "Geçen sonbaharda, Covid-19 enfeksiyonundan sonra antikorların hızla azaldığına dair raporlar vardı ve ana akım medya bunu bağışıklığın uzun ömürlü olmadığı anlamına geldiği şeklinde yorumladı. Ama bu veriler yanlış yorumlandı. Antikor düzeylerinin akut enfeksiyondan sonra düşmesi normaldir, ancak sıfıra inmezler; plato eğrisine sahip olurlar. Burada, insanlarda ilk semptomlardan 11 ay sonra antikor üreten hücreler bulduk. Bu hücreler yaşayacak ve insanların hayatlarının geri kalanı için antikor üretecek. Bu, uzun süreli dokunulmazlık için güçlü bir kanıt" ifadelerini kullandı.

KEMİK İLİĞİNE GÖÇ EDİYORLAR

Çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre, viral bir enfeksiyon sırasında antikor üreten bağışıklık hücreleri hızla çoğalıyor ve kanda dolaşıyor. Bu durum kandaki antikor seviyelerini çok yükseğe çıkarıyor. Enfeksiyon çözüldüğünde ise bu tür hücrelerin çoğu ölüyor ve kandaki antikor seviyeleri düşüyor. Uzun ömürlü plazma hücreleri olarak adlandırılan küçük bir antikor üreten hücre popülasyonu, kemik iliğine göç ediyor ve virüsle başka bir karşılaşmaya karşı korunmaya yardımcı olmak için kan dolaşımına sürekli olarak düşük seviyelerde antikor salgıladıkları yerlere yerleşiyor.

77 KİŞİ İNCELENDİ

Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, ilk enfeksiyondan yaklaşık bir ay sonra başlayarak üç aylık aralıklarla kan örnekleri veren 77 katılımcıyı inceledi. Gönüllülerin çocuğunun Covid-19’u hafif atlattığı, sadece 6’sının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ardından, çalışmanın başyazarı Dr. Ali Ellebedy ve meslektaşları, ilk enfeksiyonlarından yedi veya sekiz ay sonra katılımcıların 18'inden kemik iliği elde etti. Beş tanesi dört ay sonra geri geldi ve ikinci bir kemik iliği örneği verdi. Karşılaştırma için bilim adamları, daha önce hiç Covid-19’a yakalanmayan 11 kişiden de kemik iliği elde etti.

Beklendiği gibi, katılımcılarının kanındaki antikor seviyeleri, enfeksiyondan sonraki ilk birkaç ayda hızla düştü ve daha sonra, enfeksiyondan 11 ay sonra bile tespit edilebilen bazı antikorlar ile seviyeler çoğunlukla düzlendi. Ayrıca, Covid-19'a sahip olan insanlardan alınan 19 kemik iliği örneğinden 15'i, Covid-19'a neden olan virüsü spesifik olarak hedefleyen antikor üreten hücreler içeriyordu. Bu tür hücreler, ikinci bir kemik iliği örneği sağlamak için geri gelen beş kişide dört ay sonra hala bulunabiliyordu. Covid-19’a yakalanmayan 11 kişiden hiçbirinin kemik iliğinde bu tür antikor üreten hücreler bulunmadı.

Ellebedy, "Hafif Covid-19’u vakaları olan kişiler, enfeksiyondan iki ila üç hafta sonra virüsü vücutlarından temizler, bu nedenle enfeksiyondan yedi veya 11 ay sonra aktif bir bağışıklık tepkisi sağlayan virüs olmaz. Bu hücreler bölünmüyor. Hareketsizdirler, sadece kemik iliğinde otururlar ve antikor salgılarlar. Enfeksiyon çözüldüğünden beri bunu yapıyorlar ve bunu sonsuza kadar yapmaya devam edecekler " dedi.

Diğer taraftan, araştırmacılar, enfekte olmuş ve hiçbir zaman semptomları olmayan kişilerin de uzun süreli bağışıklık kazanabileceklerini tahmin ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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