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Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken iddia: Virüsün ilacı şalgam suyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer ülkelere de sıçrayan 'koronavirüs' ile ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Osmaniye'de seyyar tezgahta şalgam suyu satan esnaf, koronavirüsünün ilacının şalgam suyu olduğunu öne sürdü.

Koronavirüsü dünyaya yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, şu ana kadar 15 ülkede görüldü.

KORONAVİRÜSÜNE KARŞI ŞALGAM SUYU İDDİASI!

Birçok ülke ve bilim insanları virüse karşı çare üretmeye çalışırken ilginç bir çıkışta Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyyar tezgahta şalgam suyu satan Cumali Özalan adlı esnaftan geldi. Şalgamcı Cumali, Çinli bilim insanlarının korona virüsü için, 2003 yılında görülen SARS virisüne yüzde 85 oranında benzerlik gösterdiğini açıkladığını belirterek, 2003 yılında SARS virüsünü Adana’dan Çin’e gönderilen onlarca ton şalgam suyunu Çinlilerin tüketerek SARS virüsünü yendiğini, korona virüsünün de SARS virüsüne benzerlik gösterdiği için şalgam suyunun korona virüsünü de yeneceğini iddia etti.

'SARS İÇİN ŞALGAM ÜRETTİLER'

Şalgamcı Cumali Özalan, “2003 yılında ortaya çıkan SARS virüsü için bu şalgamı çok ürettiler, buradan da Çin’e götürdüler. Şalgam bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Çinliler beğenerek içtiler. Şimdi ise şalgam suyunun korona virüsüne de iyi geleceğini söylüyorlar. Şalgam suyunun içinde havuç, maya, bulgur var. Bunlar bakteri oluşturuyor. Özellikle gribe karşı çok büyük etkisi var. Nezlenin gribin ilacı bu” şeklinde konuştu.

KOROVİRÜS İLE İLGİLİ İDDİAYA VATANDAŞLARDAN DESTEK

Cumali Özalan’ın bu iddiasına vatandaşlar da destek verdi. Nurettin Şabap isimli vatandaş şalgam suyunun şeker hastalığının gribin nezlenin ilacı olduğunu belirterek, “Ben devamlı içerim, bağırsakları çalıştırır, şeker hastalığının ilacı. Korona virüsüne iyi gelir. Tavsiye ederim” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüsü şalgam suyu Osmaniye

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